Seriál Jedna rodina opouští pohodový děj. Přichází nesmyslné drama s Karlem a kolegyní Nikolou

Seriál Jedna rodina nabízí od první chvíle pohodové příběhy na téma střídavé péče. Divák u toho nemusí moc přemýšlet, v každé postavě se pravděpodobně někdo najde. Jenže oddechovka teď předchází do absurdního dramatu. Vážně do něčeho takového museli tvůrci nacpat dějovou linku se znásilněním, které vlastně nedává smysl? Vlastně ne, máme něco lepšího – křivé obvinění, právníky a nezaplacené faktury za marmelády – už vám to dává smysl? Ne? Nevadí. Nebude asi ani potom.

Opilý Karel a pokus o znásilnění

Osmnáctý díl s názvem Balík peněz bude totiž všechno, jen ne pohodový a o dětech. Kdyby tvůrci raději zůstali u toho, že si Karel dá na školním večírku trochu víc do nosu, děti ho vyfotí a vylepí na školní nástěnku – to by byla bezpochyby hezká zápletka o legrácce, která někdy napadla každé dítě. A bylo by to vtipné.

Jenže tvůrci se snažili jít ještě o krok dál a připravili si učitele v kostýmu pavouka, kterému trčí od těla osm nohou a který se na podlaze tělocvičny, na mol opilý, vyspí s dýní – tedy kolegyní v kostýmu dýně. Jak by se v takovém stavu dostali z kostýmů, který si dost pravděpodobně svlékají velmi obtížně i střízliví, zůstává otázkou. Ale že Nikola potom přistoupí k vydírání Karla jen proto, aby sehnala tetičce místo v domově seniorů, to je celé poněkud na hlavu postavené. Navíc dramatická poloha v tomto seriálu Tomáši Jeřábkovi zkrátka nesedí, ačkoliv v minisérii Volha předvedl fantastický výkon.

Raději Evu Holubovou, prosím

Zbytečných zápletek však není dost. Petra totiž nedostala zaplaceno za své marmelády, a tak to vypráví všem kolem. Pan Mouka jí nezvedá telefon, ona neví, co s tím má dělat, nahání ho u něj doma. Proč to tam je? K čemu je to dobré? Je to jen další ukázka toho, že se to ve skutečnosti děje, nebo jen nebylo co napsat do scénáře?

A kde jsou děti? Proč tam není častěji Eva Holubová? Ukáže se ještě Aleš Crha? A proč se vlastně už několikátý díl řeší, jestli se maringotka prodá, nebo pronajme? To už byla zajímavější dějová linka s influencerkou Norikou, která měla pocit, že je za každých okolností zajímavá a neodolatelná – a také, že jo!

V devatenáctém díle vypere Karel v pračce 150 tisíc a Vágy bude balit Kláru. Děti by ho doma u mámy viděly rády, ta si ale není jistá, že ji přitahuje. Uvidíme, zda si seriál Jedna rodina svůj perfektní začátek nakonec nepokazí.

