Seriál ZOO: Markéta Tomečková je zpátky. Mrchu už nečekejte, teď bude bojovat za dobro

„Užívám si tu změnu, především toho, že se Markéta začala víc projevovat. Scenáristé jí dali prostor, aby ukázala, že je i dobrá právnička, má sebevědomí a je i trochu víc milá,“ popisuje svůj návrat do děje herečka Michaela Petřeková. Ačkoliv ze začátku byla jednou z největších potvor, teď se postaví starostovi. A to vše s pomocí Lubora Brázdy!

Nová poloha Markéty herečku baví

„Hodně se teď zaměřím na starostu v podání Ivana Vodochodského a trochu na Pavla Nečase. Musím říct, že mě to nesmírně baví. Křičím na ně, podávám si je a docela i stírám. Rozhodně se mi před nimi kolena neklepou. Jako herečka si to můžu dovolit. V soukromí jsem spíš tišší a klidnější,“ prozrazuje, co Markétu v ZOO čeká. Dokonce jí osud do cesty přivede i Richarda Genzera, který hraje místního kuchaře, nebo Davida Gránského, představitele Alberta Poláka. Ten před pár dny avizoval, že ze ZOO na nějaký čas odchází.

Diváci návrat Petřekové kvitují, ačkoliv ze začátku budilo obavy, jaká bude vlastně její role, když z Roberta Urbana udělali pořádného prevíta. Její bývalý snoubenec ji opustil kvůli Alex, která se následně ukázala být Viky. Ta s ním otěhotněla, netrvalo však dlouho a Petr ji podvedl se svou asistentkou. A ta s ním otěhotněla také. Právě tuhle dějovou linku vidí fanoušci ZOO velmi neradi. Těšili se na romantiku.

Z mrchy hodnou vílou

Je to však právě Markéta Tomečková, která nabídne Viky pomoc, až se budou s Petrem soudit o dítě. Vzhledem k tomu, že už s ním nebydlí ani děti z předchozího manželství, protože na ně ambiciózní soudce nemá čas, můžeme předpokládat, že zas tak ostrý boj to nebude.

„Miluju, jak Míša hraje, potřebuju ji do hlavní role,“ píše na sociálních sítích divačka Elina. „Nikdy jsem nevěřila, že Markétu budu mít ještě někdy ráda,“ kvituje její proměnu divačka Karolína. „Konečně se možná ukáže nová dějová linka. Tahle krásná baba je tam fakt už potřeba. Na Adamovy vize a Anču se nedá dívat,“ píše Ilona. „Ona byla skvělá, i když hrála mrchu,“ píše Kristýna. „Markéta mi tam chyběla,“ říká Martina.

