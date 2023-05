Závěr Volhy byl famózní: Tomáš Jeřábek zahrál svou nejlepší roli

Seriál Volha zkrátka zabodoval. S překvapivými statistiky přišel ještě včera večer web iDNES.cz, který odhalil, že Volhu sledovali častěji muži než ženy, a to v rámci věkových skupin 45–64 let a 15–24 let. A 40 % diváků Volhy tvořili vysokoškoláci.

Hádek, Jeřábek i Krejčíková to zahráli skvěle

Ačkoliv se seriál zpočátku ocitl pod palbou za plačícího chlapečka, odhalená ňadra Krejčíkové nebo jedno sprosté slovo za druhým, překvapivě se nakonec do popředí dostaly zejména historické souvislosti a zastínily i sex se sekretářkou na stole. O tom, že to Kryštof Hádek zahrál fantasticky, není pochyb. Ale překvapí ještě někoho, že je Hádek perfektně připravený a svou roli zvládne na jedničku?

Vůbec nejvýraznější roli sehrál Tomáš Jeřábek, kterému se tak podařilo konečně se zcela vymanit ze škatulky úlisného bankéře z reklamy. Jeho role produkčního Pepy Horáčka byla famózně zahraná, Jeřábkovi jste věřili každé slovo, krok, strach i radost. A jeho skon v posledních minutách dodal celému seriálu tíživou atmosféru, kterou nepochybně potřeboval, aby si udržel vážnost.

Tomáš Jeřábek se herecky našel

Pravděpodobně jsme lépe zahranou roli od Jeřábka ještě neviděli a je vidět, že se herecky našel. Na druhou stranu má obrovskou výhodu, že je univerzální. To dokázal například tím, že zahrál perfektně i ňoumu biologa ze seriálu Jedna rodina na televizi Nova. Evidentně se mu letos skutečně daří.

A ani diváci nešetří nadšenými reakcemi. „Jsem z toho lehce rozvrkočená. Rychle jsme zapomněli, jak blbá, lepkavá, upocená a prostě divná to byla doba. Uf. Dobrý počin,“ chválí poslední díl divačka Eva. A další se přidávají. „Úvodní melodie Kája, no co víc si přát,“ kvituje začátek dílu Kristýna. „Seriál se povedl. Pan Hádek byl super. Standu Pekárka zahrál na výbornou,“ chválí hlavní postavu divačka Kateřina.

Volhu nahradí thriller

Našli se samozřejmě i kritici, kteří nešetřili ostrými slovy, na druhou stranu je jich o mnoho méně, než tomu bylo u prvních dílů. Vypadá to, že seriál nakonec předal přesně to, co chtěl a měl. A poslední díl s názvem Balba byl vynikající.

V příštím týdnu nahradí nedělní Volhu televizní premiéra thrilleru s názvem Stínohra. Vyprávět bude příběh o čtyřicetiletém záchranáři z malého města, jehož manželka zemřela násilnou smrtí. Ačkoliv byli v rozvodovém řízení, tíží ho svědomí. Navíc se zdá, že spravedlnost je zase jednou slepá.

Diváci, kteří Volhu v televizi nestihli, si mohou pustit díly na iVysílání České televize.

Zdroj: Česká televize, iDNES.cz, Instagram

KAM DÁL: Zuzana Vejvodová v těžkých rolích: V Ulici týraná žena, v Jedné rodině terčem manipulátora.