Pepa Horáček z Volhy a sekretářka Tondy Blaníka: Žijí takový punk, že jim v jednu chvíli vypnuli elektřinu

Tomáš Jeřábek hraje v seriálu Jedna rodina učitele Karla, který opustil svou ženu Kláru, protože se zamiloval do Petry. Nicméně, posledně dal vše, co dokázal ze svého učitelského platu našetřit, své bývalé manželce, aby zaplatila dluhy, kvůli kterým po ní šel vymahač.

Brambory se zelím – a bez elektřiny!

Herec přiznal, že i on sám zažil časy, kdy neměl na účtu žádnou rezervu. Pomohla mu až role zlého bankéře pro Air Bank. V jejích reklamách se objevuje dodnes a jeho osoba je s bankou nepochybně spjata. Má teď finanční zázemí, díky kterému může přijímat projekty, které chce, a nikoliv ty, které musí – soudě podle ohodnocení.

V době po DAMU žil se svou současnou ženou Halkou Třešňákovou, která pochází z disidentského prostředí, tak trochu divoce. „Oba jsme se tehdy věnovali nezávislým projektům, ze kterých jsme neměli skoro žádné peníze. Hlavní bylo, že nás to baví. Jedli jsme brambory se zelím a v jednu chvíli to opravdu dospělo až do fáze, kdy nám doma kvůli neuhrazeným složenkám vypnuli elektřinu. Došlo nám, že i když to období bylo neuvěřitelně osvobozující a byli jsme pány svého času, budeme si asi muset sehnat nějakou lépe placenou práci,“ přiznal.

Tátou proti své vůli

Herectví přitom nebyla Tomášova první volba. Vyučil se zámečníkem, na DAMU šel až ve 25 letech, školu nedokončil. Na začátku milénia se pak stal jedním z kmenových členů divadelního souboru Vosto5. Ačkoliv role v reklamách nejsou pro herce obvykle tím, co si píšou do životopisu, Jeřábek za svou slávu vděčí především roli bankéře. Zahrál si ale také ve filmech Gangster Ka, Šarlatán, Krajina ve stínu nebo Okupace.

S Halkou má pětiletého syna Tea a často si dělá legraci, že se stal tátou proti své vůli. Po prvního potomka se rozhodl až ve 43 letech. Halka měla už z předchozího vztahu syna Alana, který letos v dubnu oslaví Kristova léta. „Dřív jsem necítil potřebu se replikovat, protože jsem si říkal, že děti by neměly mít děti,“ vysvětlil své rozhodnutí. Jenže ze začátku to tak růžové nebylo. „Musím říct, že dva roky mi trvalo, než jsem pochopil, co to vlastně je. Žena to se mnou měla těžké, to uznávám,“ přiznal. Zdrhal totiž od svých rodičovských povinností a dělalo mu problém se s novou rolí srovnat. „Měl jsem strach, jestli to zvládnu.“

Překročit stín bankéře bude těžké

Bál se i porodu. „Moje partnerka dítě chtěla a já ne. Postupem času mi ale cvaklo, že jestli ano, tak teď. Vzhledem k našemu věku se to poměrně rychle povedlo,“ vzpomíná na rozhodnutí rozšířit rodinu. Když musela jeho žena Halka nečekaně na císařský řez, trochu se mu ulevilo, že může počkat venku. Dnes už si k synovi cestu našel a jsou to velcí parťáci.

Ze stínu role zlého bankéře by rád vystoupil, sám ale ví, že to bude ještě chvíli trvat. Možná se mu to podaří právě ve Volze!

