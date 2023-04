Zuzana Vejvodová v těžkých rolích: V Ulici týraná žena, v Jedné rodině terčem manipulátora

V seriálu Jedna rodina bude ještě pořádně veselo. Ačkoliv Klára konečně sebrala ve čtrnácté epizodě veškerou odvahu a dala Alešovi kopačky, vypadá to, že ten se jen tak nevzdá. Je to rozený lhář a manipulátor, otázkou je, zda se Klára zase nechá utáhnout na vařené nudli, nebo se postaví sama za sebe. Důležitou roli v tom jistě sehraje Karel, kterému jde o blaho dětí, a proto mu není lhostejné, že Crha není zrovna jejich oblíbenec.

Jako těhotná hrála týranou ženu

Vše vygraduje dámskou jízdou, na kterou se Klára rozhodne jít bez něj. Aleš to nepochopí a naběhne do hospody, aby si ji odvedl domů. To se mu samozřejmě nepovede, přičemž mu následující den jeho vyvolená sbalí kufry. Nevypadá to, že by rozchod bral zrovna v dobrém, a tak lze očekávat, že ještě nějakou tu úlohu v celém příběhu sehraje.

V seriálu Ulice točila Zuzana Vejvodová násilnické scény jako Libuška v době, kdy byla těhotná s partnerem Pavlem Nečasem, který hraje Lubora Brázdu v ZOO. „Moc to spolu nepasuje, ale beru roli jen jako práci. Ne že bych ji šidila, jen jsem oddělila své emoce a rozpoložení od těch seriálových, aby se mě ty hrůzy osobně nedotkly. Všichni se ke mně chovali strašně hezky a po každém dramatu před kamerou jsme se té absurditě, že točím v požehnaném stavu tohle téma, společně zasmáli. Moje bříško jsme úspěšně zakrývali,“ líčila tenkrát herečka před porodem.

Seriál Ulice tehdy ukázal, jak nenápadné může zpočátku domácí násilí být

Postava Libušky ukázala veškeré peripetie, které se s domácím násilím mohou pojit. Od okamžiků, kdy se násilník kaje a oběť mu vždy znovu a znovu uvěří, že to od této chvíle bude lepší, až po chvíle, kdy už se násilník neomlouvá vůbec, oběť pochybuje o svém zdravém rozumu a hledá u sebe chyby, případně příčiny, proč si takové jednání zasloužila. Ze sebevědomé ženy, která si zvládla všechno zařídit, se tak stane hromádka neštěstí. Pochybuje o všem, co udělá nebo řekne. Myslí si o sobě, že nestojí za nic. Dokonce někdy přijme tento stav jako normální.

Dnes už spolu Zuzana Vejvodová a Pavel Nečas nejsou, vychovávají však stále syna Jonáše. Zuzana se dnes dokonce s manželkou Nečase, režisérkou Arianou Rakovou, přátelí a pochvaluje si, jak dobře jim vztahy fungují. V seriálu Jedna rodina hraje ženu, která střídavé péči tolik otevřená není, naopak stále miluje svého Karla – ačkoliv Crha zřejmě s jejími city zamával. Jak to bude s maminkou Elinky a Johana dál, to ukážou následující epizody. Ta patnáctá ponese název Tanečník.

