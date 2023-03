Jedna rodina: Dívejte se pozorně. Uvidíte perfektního manipulátora a ženu, co se snadno chytí

Aleš Crha je v seriálu Jedna rodina skvělý manipulátor. Klára se nejdříve nechala Crhou nalákat na sladké řeči, plané sliby a drahé dárky, aby mu za chvíli vysvětlovala, proč jde na dámskou jízdu a pro koho se tak vyfikla. Jeho narážky přicházejí postupně, jsou nenápadné a Klára je hned nerozezná. To však neznamená, že to, co se u nich doma děje, je v pořádku.

Klára nevidí, že má doma manipulátora

V seriálu Jedna rodina byla Klára dlouho takovým otloukánkem. Ačkoliv je krásná a zoufale touží po lásce, byla poslední nezadaná. Když se objevil Aleš Crha, který se jevil jako bohatý a úspěšný podnikatel, bylo jasné, že se Klára, máma Elinky a Johana, nechá snadno sbalit. Jenže nenápadné narážky na děti, manipulace a ponižování jí teď nepřijdou divné.

Ačkoliv ji na to všichni upozorňují, dostává se více a více do spárů Crhy, který ji chce jen pro sebe. A vadí mu i děti, které se nechovají podle jeho představ. Ke Kláře se dříve či později začne chovat natolik povýšeně, že i jí musí být jasné, že tenhle vztah zkrátka není v pořádku.

V seriálu Jedna rodina dojde na velké překvapení

Komu je to však jasné na první pohled, je Petra, která tvrdí, že mají s Crhou společnou minulost, která není zrovna dvakrát růžová. Šťastný není ani Karel, který si uvědomuje, jaký člověk má vliv na jeho děti. Vzhledem k tomu, že jsou s Klárou rozvedení, má jen velmi malý prostor, aby ovlivnil, jakého partnera si pro život jeho bývalá žena vybere.

Jak to s Klárou a Alešem dopadne? Další díl s názvem „Kopačky“ nabídne televize Nova už příští úterý. Na to, kdo je dostane a zda to bude konec velké romance, si diváci musí ještě chvíli počkat. Rozhodně však vyjde najevo, že Crha není tak čistý, jak se celou dobu prezentuje. A Klára bude pořádně v šoku, co se v závěru dalšího dílu dozví. Předplatitelé Voyo však mohou být moudřejší hned!

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: V seriálu Kukačky zbývají poslední tři díly. Stane se tam vůbec něco?