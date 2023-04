Přítelkyně Adama Vaculy nechtěně podrazila svou kamarádku v Survivoru: Všem řekla, že má Johanka imunitu

Johanka se zapsala do diváckých srdcí nejen svou hrou, ale také upřímností, když před zraky televizních kamer přiznala, že trpí inkontinencí. Málokdo však věděl, že její nejlepší kamarádkou je Veronika Beskydiarová alias Besky, vítězka soutěže MasterChef. Ta je shodou okolností partnerkou herce Adama Vaculy, představitele Petra Kučery ze seriálu Zlatá labuť.

Johanka ze Survivoru má slavnou kamarádku

Ta má za sebou bouřlivý rozvod, při kterém jí exmanžel dělal peklo a vyčítal jí slávu. „On také miloval MasterChefa, byl špičkový v kuchyni a spoustu mi toho ukázal, avšak asi nebylo podle jeho úsudku, že bych měla být veřejně činná osoba. Musel se s tím nějak smířit, ale potom to vyeskalovalo do toho, že jsem byla ve finále – a on tam nebyl,” přiznala. Toho se u Vaculy rozhodně bát nemusí. Ten sám má za sebou zkušenosti ze zahraničních produkcí a pokora k životu mu rozhodně nechybí.

Navíc s rozvodem má zkušenost také. Kdysi byla jeho manželkou bývalá třetí nejkrásnější dívka České republiky Lilian Sarah Fischerová, rozvedli se v říjnu 2014. Byla to tehdy velká láska, brali se po krátkém chození. Na důkaz své oddanosti si nechali vytetovat svá jména na ruce, to asi později bolestivě odstraňovali. Fischerová už má ale toto období dávno za sebou. Před pár týdny porodila dceru, zvolila k tomu ambulantní porod, a navíc už přemýšlí, že by své dceři pořídila sourozence. Vedle sebe má o devět let mladšího partnera a nemůže si ho vynachválit.

Luxusní život vymění za strádání a odříkání

Jaké však bylo překvapení soutěžících z kmene Rebelů, když se Besky objevila při videohovoru s Johankou a nazvala ji Královnou imunity. To samozřejmě nikomu neuniklo, protože nikdo není zvědavější, než lidé, kteří jsou už před měsíc odříznuti od moderních technologií, takže mají úzký okruh momentálních přátel. Sama Johanka se snažila nenápadně Besky umlčet, ta však byla v takové euforii, že se její kamarádce daří, že neviděla, neslyšela. Sama Johanka sice řekla, že už to vlastně může být jedno, zda to kmen ví, či neví, protože jsou jen pár kroků od sloučení, při kterém už by stejně individuální imunitu použít nemohla.

Po příletu domů za tohle faux pas své kamarádce ale jistě nepoděkovala. Radost jí doma ale dělá hokejista Marián Lunter, který hraje za Mladou Boleslav. V Survivoru se několikrát opakovalo, že Johanka má za sebou velmi těžké časy. Nikdy se k tomu blíže nevyjádřila, ale přiznala, že vyrůstala ve velmi skromných poměrech. „Od května do října tancuji na španělském ostrově Ibiza. Má účast v Survivoru bude proti mému životnímu standardu v brutálním kontrastu, protože ten luxusní život vyměním víceméně za strádání a odříkání. Ale sama pocházím ze skromných poměrů, vychovávala mě jen maminka a babička, tu nouzi jsem už v dětství a během dospívání zažila a vím, jaké to je, když člověk žije z mála, nebo toho naopak má dostatek,“ řekla o sobě Johana pro TV Nova před začátkem soutěže.

