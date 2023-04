Žaneta ze Survivoru šla dohola: Lidé spekulují, zda to nebyla sázka o výhru

Upovídané Žanetě je 23 let, v Survivoru však ukazuje, že u ní nejde je o pohlednou schránku. Skvěle taktizuje a daří se jí také ve fyzických soutěžích. Ačkoliv ji na televizních obrazovkách vidíme vždy s úsměvem od ucha k uchu, má za sebou těžké chvíle. Přítel, se kterým strávila čtyři roky, spáchal sebevraždu. Tato zkušenost následně ovlivnila její osobnost a od té doby je prý empatičtější. Odvahu přihlásit se do soutěže jí dala sestra.

Žaneta překvapila fanoušky, když shodila svou hřívu

„Pojďme si říct na rovinu, že já jsem zvyklá jíst šestkrát denně. Jím hodně, jídlo mám ráda a chutná mi. Občas se lidé okolo mě diví, kolik jsem toho schopná sníst. Nikdy jsem podobné situaci, kdy bych nemohla jíst, vystavena nebyla. Sama jsem na to zvědavá, jak se s tím popasuji. Zároveň si myslím, že je to hodně o stavu mysli a o vlastním nastavení, jak se k tomu postavíte. A já se k tomu hodlám postavit čelem,“ řekla pro TV Nova před začátkem soutěže.

Dostala se daleko – jak moc, to zatím nevíme. Jisté však je, že když se vrátila do Čech, shodila svou blonďatou hřívu a své fanoušky překvapila holou hlavou. „Ciaoo blázínci! Jsem zpět, těšili jste se na mě a co říkáte na nové (ne)vlasy? Zlehka se adaptuju na civilizaci a život městského člověka. Brzo vám prozradím, co mě vedlo k novému účesu, a taky se tady časem pobavíme o Survivoru a o všem, co vás zajímá, tak se připravte,“ avizuje na svém Instagramu.

Ondřej Novotný cítí prázdnotu

U Martina, který byl do třiceti let i díky rodičům členem církve Svědkové Jehovovi a neměl žádnou sexuální zkušenost, lidé předpokládají, že vyhrál, protože hodně zhubl. Je tak jasné, že se na ostrově udržel opravdu dlouho. Fanoušků možná příliš nezískal, ostatní účastníci ho ale mnohdy tipují na vítěze celého Survivoru. Po návratu rozjíždí na svém Instagramu show a nedávno se svěřil s dost ožehavým zdravotním problémem, který ho trápil po návratu. „Léčíme hemeroidy. Coco bongo," napsal k fotce, kde pózuje ve stejném tričku, jaké nosil v soutěži.

Doma už je také moderátor Ondřej Novotný, který přiznal, že když končí natáčení reality show, cítí nicotu a prázdno. Vracel se však za svou milovanou ženou, modelkou Renatou Lagmannovou, a dcerou Medou. Alespoň to mu jistě udělalo upřímnou radost.

