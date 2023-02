Jedna rodina: Zuzana Vejvodová přiznala, že ji Tomáš Jeřábek před lety miloval

V seriálu Jedna rodina to překypuje láskou. Seriál ukazuje, že i po rozvodu se dá výchova dětí ve střídavé péči zvládnout s respektem, v pohodě a bez zbytečných dohadů. Kdo z party tak trochu vyčnívá, je Zuzana Vejvodová.

Vejvodová jako milovaná Leontýnka

Její postava Kláry se má totiž zcela odlišně než všichni ostatní. Žije od výplaty k výplatě, nedaří se jí sehnat partnera, a navíc pořád tajně miluje svého exmanžela Karla, který už si ale dávno vzal jinou. To všechno dohromady utváří povahu, která je divákovi u televizních obrazovek vlastně nepříjemná. Vejvodová to hraje tak dobře, až se lidi ošívají.

V pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu Dvojka přiznala, že do ní byl kdysi Tomáš Jeřábek zamilovaný! Bylo to v době, kdy spolu natáčeli seriál Území bílých králů. „Říkal mi: Já jsem byl do tebe jako do Leontýnky zamilovaný,“ prozradila Vejvodová.

Tajný rozchod

Nakonec si ho ale ani v budoucnu za svého životního partnera nevybrala. V seriálu jí teď představitel Karla nemůže přijít na jméno a v každém díle ji dokáže něčím naštvat.

Syna Jonáše má s hercem Pavlem Nečasem, který ztvárnil v seriálu ZOO Lubora Brázdu. S tím vztah nevydržel. Dnes má údajně nového partnera, kterého ale před veřejností tají. O jejím soukromí se toho moc neví. A když už herečka čas od času něco prozradí, mluví jen v dobrém. Rozchod s Nečasem se jim povedlo tajit tak dlouho, že se o něm fanoušci dozvěděli až ve chvíli, když se podruhé oženil.

