Střet USA a Číny se blíží, známe rok. Viděl to i slavný věštec

„Antikrist zničí velmi brzy celou trojici. Jeho válka potrvá sedmadvacet let. Nevěřící jsou mrtví, zajati, vyhoštěni. S krví, lidskými těly, vodou a rudým deštěm pokrývajícím Zemi,“ napsal legendární Nostradamus. Allgeier v knize „Nostradamus: Příchod apokalypsy“ vykládá verše Francouze tak, že se dva národy postarají o rozštěpení církve, které svět dosud neviděl.

Přijdou také epidemie a část světa úplně zanikne. Podle německého proroka nebude možné určit, kde stály domy a kde byla jen pole. Samozřejmě se najde řada lidí, kteří s Allgeierem nesouhlasí a mají ho za blázna. Na druhou stranu v dnešním světě vidíme celou řadu indicií, které mohou globálnímu konfliktu napovídat.

Jaderná válka při eskalaci konfliktu

Dvě „nejviditelnější“ války eskalují. Izrael vede válku v Pásmu Gazy, Írán se do konfliktu přímo zapojil, když židovský stát napadl raketami a drony. Na jeho obranu přispěchaly mimo jiné i USA a Velká Británie.

A pak je tu samozřejmě také ruská agrese na Ukrajině, do které se Západ zatím přímo nezapojil. „Charakter války na Ukrajině neumožňuje přímé zapojení armád států Západu. To by nevyhnutelně vedlo k eskalaci a válce, která by měla ve finále charakter války jaderné,“ vysvětlil generál Šedivý, když zmínil možnost jaderné apokalypsy. Přitom z některých prohlášení politiků je zřejmé, že přímý vstup „jejich“ zemí do války není nemožný.

Blíží se střet USA a Číny

Navíc jsou tu i další třenice, které mohou snadno přerůst v katastrofu. Za zmínku rozhodně stojí poměřování svalů mezi USA a Čínou. „Čínský prezident Si Ťin-pching dal armádě pokyn, aby se připravila na válku. To bylo v roce 2022 s tím, že o pět let později by měly být přípravy hotové. Takže je možné předpokládat, že se střet blíží,“ potvrdil Čtidoma.cz generál Šedivý a zmínil zejména třaskavé území Tchaj-wanu, kde ke střetu velmocí může dojít.

Také Nostradamus viděl, jak velké město, kterým zřejmě myslel dnešní USA, zápasí s velkým leopardem, což pravděpodobně znamená Čínu. „Mnoho analytiků považuje ozbrojený konflikt mezi těmito velmocemi za velmi reálný,“ tvrdil Šedivý.

A nedotknutelné nejsou ani hranice NATO, jak nedávno uvedl bývalý viceprezident USA Mike Pence. „Kdyby bylo Putinovi dovoleno obsadit Ukrajinu, překročí hranice některé ze zemí NATO,“ měl jasno americký politik. S trochou nadsázky se tak dá říct, že nepotřebujeme Nostradama ani žádné další věštce, abychom viděli, co se kolem nás děje.

