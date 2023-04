Seriál Jedna rodina: Karel ohrozil svůj vztah s Petrou. Zatajil jí, že za Kláru zaplatil půjčky

Seriál Jedna rodina slaví u diváků úspěch. Je vtipný, oddychový a má šmrnc. Každá z postav je napsaná tak, aby se v ní nějaký ten divák našel. Výjimkou není ani Karel Tejkal, který se zamiloval do Petry a opustil Kláru, se kterou má Elinku a Johana.

Klára se změnila, teď jí to ale nepomůže

Klára byla do Karla ještě dlouho po rozvodu zamilovaná, a tak mu ze života dělala doslova peklo. Jakékoliv jeho pochybení pro ni bylo důvodem ke zrušení střídavé péče. Jak jinak ublížit exmanželovi, než když mu seberete děti? To vše měla zřejmě na mysli až do chvíle, kdy u dveří zaklepal vymahač dluhů a upozornil ji, že když si někdo půjčí peníze, měl by je také vrátit. Kde má ale matka samoživitelka vzít skoro sto tisíc?

A tady nastupuje na scénu Karel, dobrák od kosti, který si na své učitelské pozici našetřil horko těžko zhruba stejnou částku, jakou Klára dluží. Kvůli svým dětem neváhá a za bývalou manželku dluhy uhradí. Ta je mu vděčná. Sice ví, že mu to nikdy nevrátí, ale kdyby jí nepomohl on, asi už by se nenašel vůbec nikdo. Karel má dobrý pocit, že udělal laskavý skutek a všichni jsou spokojení.

Karel nebude mít na zaplacení vánočního výletu

Ale jen do chvíle, kdy si Petra vymyslí, že všechny děti vezme letos na silvestra na hory. Ubytování v tomto termínu je pochopitelně drahé, a tak když najde výhodnou nabídku, neváhá a ihned řekne Karlovi, aby to zaplatil. Ten bude chvíli neurčitě přikyvovat, načež Petra usoudí, že se má na co těšit, a tak všechny ve střídavce přesvědčí, aby jim dali děti. Dokonce nabídne volné místo Kláře, protože dcera Martina, která je ve věku maturantky, už s ní dávno poslední den v roce trávit nechce, to dá raději přednost svému partnerovi Dominikovi.

A je zle. Karel musí přiznat, že hory nezaplatil, protože na ně zkrátka neměl. Všechny své peníze dal Kláře, aby jí zachránil zadek. To by Petra udělala klidně taky, naštve ji však, že se s ní o tom Karel nejen neporadil, ale své rozhodnutí jí později ani neoznámil. Tak to vypadá, že ve střídavce je teď zataženo, možná přímo před bouřkou. Když se totiž do boje pustí bývalá manželka a ta současná, nemůže to zkrátka dopadnout dobře.

O dluzích Kláry se konečně dozví také její matka, která si až doposud myslela, že na tom Klára není tak zle, že je jen spořivá.

Jak to dopadne? Diváci se mohou na další díl těšit už v úterý, nedočkavci najdou poslední díl na platformě Voyo.

