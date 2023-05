Bočková ve Zlaté labuti konkuruje Ryšce. V roli Markéty je excelentní

Zlatá labuť je seriál, který každým dalším dílem nabízí fascinující podívanou. Je pravda, že někteří diváci už dávno měli chuť seriál vypnout a odsuzovali dialogy, které se ani zbla neblíží dobové mluvě. Leč ti, kteří to nevypnuli, si teď zřejmě mnou ruce. Dostává se jim přehlídky strachu, tíže světové situace, boje o vlastní štěstí a také morálního dilematu a otázky, kam až je člověk ochotný zajít pro trochu lásky. Mezi herci v seriálu naprosto vyniká herečka Barbora Bočková, která možná byla pro mnohé dosud neznámou tváří.

Nový talent na obzoru?

Film Promlčeno vám možná utekl, na Netflixu šlo však o velký hit. Příběh o muži, který se po letech vrací na známá místa, aby zde zavřel dveře za minulostí – a ještě k tomu využije moderátorku noční show – je naprostá špička. Možná trochu neprávem zapadá v povědomí diváků, ale na ČSFD má úctyhodných 73 %. Právě zde získala Bočková jednu ze svých prvních velkých rolí. A evidentně to byla trefa do černého.

Barboře Bočkové je 33 let a zase tolik hereckých zkušeností za sebou nemá. Mimo zmíněného filmu se objevila v počinech Zátopek, Metanol nebo Liebe. Kromě toho jste ji mohli vidět v seriálech Chlap, Podezření, Případy 1. oddělení nebo Specialisté. Hrála také v Černých vdovách, letos se objeví i v Matematice zločinu.

S rolí Markéty neměla lehkou pozici

V divadle jde ale o ostřílenou herečku. Je členkou hereckého souboru Divadla na zábradlí od sezony 2018/2019. Věnovala se ale také moderní gymnastice, vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v oboru fyzioterapie. Právě během svého studia se však dostala k amatérskému divadlu a rozhodla se jít na DAMU.

S Markétou neměla vůbec lehkou startovní pozici. Přeci jen jde o ženu, která tak trochu brání vztahu Báry a Petra. To bývá obvykle pro herce složitá úloha, neboť jim to diváci dávají „sežrat“. Podobnou situaci už jsme viděli třeba u Tomáše Kluse v ZOO nebo Denisy Nesvačilové ve Slunečné. Té tehdy dokonce vyhrožovali násilím či znásilněním, pokud nenechá seriálové postavy Týny a Janka na pokoji.

Noblesa a respekt

Bočková má v sobě ale „něco navíc“. Skrývá v sobě takt, respekt a noblesu. To vše přenesla do role Markéty, která je sice smrtelně nemocná, stále však touží po svém Petrovi. Ačkoliv dobře ví, že on dávno miluje Báru, které bude v tomto sotva konkurovat. Jestli se někdy někdo narodil pro svou roli, je to právě tato herečka.

Jistě má před sebou velkou kariéru, kterou bude radost sledovat.

Zdroj: ČSFD, Instagram, TV Nova

