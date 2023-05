Zlatá labuť přitvrzuje. Ze seriálu je cítit nepředstavitelný strach tehdejší doby

Stalo se to vlastně náhodou. Z plytkého seriálu s průměrnými hereckými výkony se stala fenomenální podívaná, která bere dech. Z Marty Dancingerové je najednou odvážná prodavačka, která je na tehdejší dobu vlastně výjimečná. Konečně je z ní cítit láska a odhodlání.

Ve Zlaté labuti předvádějí herci výjimečné výkony

Tím úžasným, co z celé skupiny herců vyčnívá, jsou výkony Kristýny Ryšky, která hraje Irenu, a Barbory Bočkové, která hraje umírající Markétu. Pokud někomu připadá Bára povědomá, možná si pamatuje film Promlčeno v hlavní roli s Karlem Rodenem. Tam ztvárnila hlasatelku, která se postupně dozvídá tajemství minulosti. Ačkoliv její herecká historie zatím není tak obsáhlá, jistě o ní ještě uslyšíme. Má v sobě jemnost, disciplínu i eleganci. Do seriálu z doby druhé světové války je perfektní.

V posledních dvou dílech představila Zlatá labuť atmosféru plnou strachu, intrik, lží a myšlenek na to, komu se ještě dá věřit. Přináší obraz doby, kdy se zaměstnanci stále snažili z obchodního domu dělat příjemné místo plné luxusu, na druhou stranu venku už probíhalo pronásledování židů, výslechy, obavy o vlastní život. Nikdo nevěděl, která věta ho může stát svobodu. Jestli se o nějaké vůbec dalo ještě mluvit. Každá minuta s blízkými navíc byla nesmírně cenná.

Báru Veselou totiž odvede gestapo a její kamarádce Evičce důstojník řekne, že už ji neuvidí. Ta se rozhodne, že udělá pro její záchranu cokoliv a přijme květinu od velitele, který by ji rád pozval na večeři. Beáta Kaňoková, která Evu hraje, se v této roli představuje ve zcela jiné poloze, než ji známe. Už to není rozpustilá učitelka z Pana profesora, která tajně kouří ve skladu školních pomůcek. Začínající herečku hraje s lehkostí, a zároveň má v očích lásku a odhodlání obětovat se pro jakoukoliv blízkou osobu, která to bude potřebovat.

Lewandowská v roli Aleny, která miluje svou nadřízenou

Trable čekají také Alenu. Myslela si, že se zachrání svatbou s Jakubem, ten se teď ale zhlédl v kartách a chce vydělat co nejvíc peněz. Také si ho zřejmě chtěla pojistit nějakou tou milostnou chvilkou, nebylo jí to však příjemné. Naopak stále více touží po Ireně, která je v této situaci o něco rozumnější. Denně se totiž setkává s gestapem a moc dobře ví, co by je obě čekalo, kdyby se jejich lesbický vztah provalil. V této době to zkrátka bylo ještě naprosto nepřípustné.

Pro Aleninu představitelku Simonu Lewandowskou jde o jednu z největších rolí za celou její dosavadní kariéru. Na svou roli se pečlivě připravovala. „Před natáčením jsme dostali k dispozici příručku Tomáše Bati, kterou napsal pro své zaměstnance. A samozřejmě jsme si nastudovali historii Bílé labutě. To nám pomohlo, abychom se do toho prostředí snáze dostali,“ vypráví. Genderové rozdíly z tehdejší doby se jí zamlouvají, ačkoliv ženy měly tehdy práva omezenější než dnes.

Komu by byla Lewandowská povědomá, jistě si vzpomene na Ordinaci v růžové zahradě, kde si zahrála Emu, dceru Michaely Badinkové, která onemocní anorexií. Zazářila také v komediálním seriálu Dobré ráno, Brno!.

Ema Businská hraje dceru nacisty

Velmi výrazným talentem vedle Ryšky a Lewandowské se ještě ukazuje být Ema Businská, která hraje Kristýnu Lhotskou. Otec této malé a drzé prodavačky je nacista, s čímž mladá dívka pochopitelně sympatizuje. „Není se čemu divit, když je tak vychovávaná a vyrůstá v tom. Její rodiče žili odděleně, a tak automaticky tehdy přešla do péče otce. Tím jsem chtěla říct, že jí nedělají problém určité věci,“ naznačuje vývoj své postavy.

Je jasné, že přes počáteční „porodní bolesti“ prvních dílů se Zlatá labuť dostala velmi rychle do divácké přízně. Ačkoliv v televizi poběží příští týden patnáctý díl, už teď je potvrzená druhá řada. Přepychové ateliéry v pražských Kbelích tak rozhodně najdou využití. Zlatá labuť má našlápnuto na jeden z nejlepších seriálů letošního roku. Ačkoliv ještě nedávno jí padala sledovanost a na ZOO nestačila, teď se karta možná začne brzy obracet. Další díly jsou zkrátka famózní!

