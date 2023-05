Ryška už zastínila ve Zlaté labuti i populární Dancingerovou. V roli Ireny se vrátila na herecké výsluní

Když se totiž divák podívá na výkony Dancingerové v projektech, ve kterých se v poslední době objevila, hraje všechno stejně. Ať jde o Terezu v Kukačkách, novinářku ve Specialistech nebo Báru ve Zlaté labuti, je to pořád stará dobrá Marta, která je sice báječná a talentovaná, v tom, co z ní vyzařuje, však není výrazný rozdíl.

Cesty vlakem využívá ke čtení, přesto je to náročné

Kristýna Ryška má v sobě jakési tajemno, noblesu. Přesně to, co byste čekali od dámy, která se pohybuje v drsném světě byznysu na začátku druhé světové války. Zároveň perfektně ukazuje strach, který její postava Ireny cítí kvůli skutečnosti, že má horoucí city k ženě. Navíc k prodavačce ze Zlaté labuti. Sama Ryška je přitom velmi skromná, co se hereckých výkonů. týče. „Hraní mi prostě v určitých aspektech připadá vlastně velmi jednoduché. Kdybych byla chirurg, mohla bych vám tady dlouze líčit, jak jsem provedla šestihodinovou operaci srdce a jak to bylo namáhavé. To by bylo v pořádku. Ale u hraní mi to přijde nepatřičné,“ vysvětluje, jak k herectví přistupuje.

Roli ve Zlaté labuti přitom nejdříve nechtěla přijmout. Doma má syna, který je pro ni prioritou, a navíc ji děsila rodinná logistika, kterou by v případě natáčení musela řešit. Tím spíš, že se kvůli lásce přestěhovala do Rožnova pod Radhoštěm. Ale nakonec roli přece jen vzala. A tak teď jezdí vlakem, kolikrát klidně šestkrát až sedmkrát do týdne. Na druhou stranu kvituje, že může alespoň surfovat po internetu nebo si něco dobrého přečíst. Na to doma při rodinných povinnostech nemá čas. Stesk po synovi však neustává.

Zvažuje přesun do Prahy kvůli natáčení

„Bohužel to, co jsem asi trochu podcenila, je odloučení od syna. Když jedu do Prahy na otočku jako dneska, je to ještě dobré. Horší je, když jsem tu týden v kuse. To si pak říkám, jaké to bude mít následky. Ale třeba bude všechno v pohodě, protože hraní je moje profese, která mě baví a naplňuje. Doufám, že Toníček to vnímá stejně,“ řekla upřímně.

Stále však s manželem uvažují, zda se nevrátí zpátky do Prahy. Z hlediska natáčení to dává pochopitelně smysl, ateliéry Zlaté labuti jsou v pražských Kbelích. Zatím si však nedali žádné ultimátum a doufají, že se to časem nějak vyřeší. Stěhování do Beskyd proběhlo během protipandemických opatření, kdy Kristýna jako herečka nehrála, a bylo tak v podstatě jedno, kde bydlí. Teď je pro ni pochopitelně schůdnější varianta, že by se znovu usadila v hlavním městě. Vše ale ukáže čas. Jisté je, že její herecká kolegyně Daniela Kolářová potvrdila, že se bude natáčet druhá řada Zlaté labuti. Je tedy na co se těšit!

Lesbickou scénu zahrály dámy na jedničku

Tím, že se znovu objevuje na televizních obrazovkách pravidelně, její popularita pochopitelně vzrostla. Občas se prý sice zamyslí nad tím, zda nemá něco na obličeji, když se na ni fanoušci zadívají, jinak si to ale užívá.

Lesbickou scénu se Simonou Lewandowskou zahrály dámy fenomenálně a je jasné, že Ryška je jedním z nejvýraznějších hereckých talentů, které se v seriálu objevují. Přesto od začátku natáčení tvrdí, že se svou postavou by na kafe nešla. Možná nás ale postava Ireny ještě překvapí. S Alenou ukázala, že má přes to všechno srdce na pravém místě.

Zdroj: TV Nova, iDNES.cz, Instagram

KAM DÁL: Závěr Volhy byl famózní: Tomáš Jeřábek zahrál svou nejlepší roli.