Daniela Kolářová potvrdila, že se bude natáčet druhá řada seriálu Zlatá labuť

Ve Zlaté labuti je to teď ještě těžší než kdy dřív. Půvabná klavíristka sice už ví, kdo ji znásilnil, proradný ředitel ale vyhrožuje, že pokud ho udají, řekne, že Irena Mašková má poměr se ženou. To bylo v tehdejší době nepřípustné, a dost pravděpodobně by ji čekal krutý konec. Stejně tak Alenu. Ženy se do sebe ale natolik zamilovaly, že jsou připraveny chránit jedna druhou. A to není jediná dějová linka, která momentálně stojí za pozornost.

Druhá série bude

„Měla jsem telefonát, že budeme točit další sérii. Tak se na to těším,“ přiznala nadšeně Daniela Kolářová, která ve Zlaté labuti hraje ženskou hlavu rodiny Kučerů. Její jemnost a elegance a také to, že jí děti v rámci dobových zvyklostí vykají, vnáší do seriálu nutnou dávku hřejivého mateřského tepla, které bylo v těžkých časech potřeba více než kdy dřív.

„Těší mě, že je seriál oblíbený, je to dobře,“ naráží herečka na skutečnost, že seriál vyobrazující krutou dobu nemá daný jasný konec. Potvrdila tak nedávná slova jedné z hlavních představitelek Marty Dancingerové, která se nechala slyšet, že seriál nemá daný počet dílů a bude záležet na divácké sledovanosti.

Drahé ateliéry se snad nakonec zúročí

A není divu. Aby vše bylo autentické a získalo potřebnou atmosféru, vystavěla produkce přepychové ateliéry v pražských Kbelích, zajistila drahé kostýmy a investovala také do potřebných rešerší, aby tvůrci měli jasné informace o tom, jak to vlastně s obchodním domem Bílá labuť, který byl inspirací pro Zlatou labuť, bylo.

V příštích dílech se mohou diváci těšit na pokračování vztahu mezi Bárou a Petrem, další herecké ambice Evy a historické události. Dojde ale také na vývoj vztahu mezi Irenou a Alenou. Jejich lesbický vztah vzbudil velké pozdvižení – diváci byli nadšení, že něco takového v seriálu vůbec je. Tíha zakázaného je zde vyobrazena naprosto perfektně. Vypadá to, že původně kritizované nešvary – například, že postavy nemluví dobovým jazykem – diváci produkci už dávno odpustili a užívají si, že se seriál líbí.

