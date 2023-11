Regina Rázlová ze Zlaté labutě neměla na muže štěstí. Všichni to byli šmejdi, hodnotí zpětně

Věk je pouze číslo – toho je Regina Rázlová živoucím důkazem. Stárne s grácií, uchovává si svůj šarm i půvab a v mládí patřila ke kráskám, po kterých toužil téměř každý muž. Na lásku však měla smůlu. Život se s ní nemazal.

Chlebíčky a karty

Před revolucí měla skvěle nastartovanou kariéru, vyučovala na DAMU. Mezi její žáky patřil Karel Roden. Jenže po roce 1989 měla problém se svým původem a nikdo o ni nestál. Její otec byl bývalý komunistický pohlavár, a to byla po revoluci nelichotivá nálepka. Byla propuštěna z divadla, ze školy. Jeden čas prodávala chlebíčky nebo vykládala karty.

Pak se pustila do podnikání ve finanční sféře a povýšila až do vedení firmy. Chvíli na to byla obviněna z tunelování společnosti a strávila rok ve vazbě. Nechtělo se jí ani žít, byla jí diagnostikována roztroušená skleróza a bipolární porucha. Neméně složité to měla také s muži. „V životě jsem narazila většinou na muže, na něž nebylo spolehnutí. Byli i nevěrní, šmejdi, a já byla většinou poslední, kdo na to přišel,“ řekla později.

Láska s princem

Poprvé se bláznivě zamilovala do spolužáka Petra Štěpánka. S ním se potkala během studií na DAMU. Mluvila o něm jako o krásném a jemném muži, dokonce si ho vzala. Novomanželské štěstí ale dlouho nevydrželo. Štěpánek se totiž zamiloval do o čtrnáct let starší Vlasty Janečkové, kterou poznal při natáčení pohádky Zlatovláska.

Povídalo se, že to Rázlovou tehdy velmi zasáhlo, Štěpánek ale nakonec s Janečkovou skončil před oltářem. A vydrželo jim to skoro čtyřicet let. Dnes je šťastný vedle Zlaty Adamovské, která nedávno pyšně prohlásila, že se ještě ani jednou nepohádali a každé ráno jí manžel nosí do postele čerstvou kávu.

Talentovaná dcera

Petr Oliva byl známý svým charismatickým hlasem a uhrančivým pohledem. Měl slabost pro krásné ženy – a ony měly slabost pro něj. Jednou z nich byla i Regina Rázlová, která s ním došla až k oltáři a narodila se jim krásná dcera Adéla.

„Byli jsme mladí, velmi jsme se milovali,“ vzpomínala po jeho smrti Rázlová. Jenže když byli dceři dva roky, Oliva od rodiny odešel za herečkou Dagmar Čárovou, se kterou zůstal zbytek života. Od té doby žádné vřelé vztahy s dcerou neměl a vztah nenavázali ani později. Adéla mu prý říkala výhradně příjmením, a když se někde potkali, jen se letmo pozdravili. Vyrostla z ní krásná žena, která vystudovala malířství ve Francii, vzala si tam za manžela geologa a porodila tři děti.

Tajemný muž a otec syna Lukáše

Po odchodu Olivy zůstala herečka sama s dcerou Adélou a synem Lukášem. Dlouho se spekulovalo, zda je jeho otcem Oliva, nebo Štěpánek, Rázlová ale vždy naznačovala jen velmi málo. Dokonce to prý nevěděl ani Lukáš.

„To je moje tajemství,“ řekla Rázlová tajemně. Když její syn dospěl, zeptala se ho, zda to chce vědět. Odpověděl jí, že už ho to nezajímá. Přesto je pravděpodobné, že na takové téma došlo, nikdy se ale neprozradilo. Rázlová tvrdí, že to není nikdo z branže, a tak je to vlastně nezajímavé.

Opravdová láska

Štěstí našla nakonec v náručí uznávaného architekta a scénografa Jindřicha Santara, za kterého se potřetí provdala. Vzali se rok po jejím obvinění. Santar trpělivě snášel nechtěnou pozornost novinářů a stál po bok své ženy. Celou dobu věřil v její nevinu.

Tehdy Rázlové média opravdu nepřála. A ani část veřejnosti. Dokonce si před nimi jedna paní na Václavském náměstí odplivla a bývalí kolegové přešli na druhý chodník. Manžel jí byl jedinou oporou, a dokonce tehdy sepsal její paměti, v nichž Rázlová připouštěla myšlenky na sebevraždu.

Když se ho tehdy ptali, zda nelituje, že si Rázlovou vzal, měl v tom naprosto jasno – vzal si ji rád a udělal by to znovu. Po jeho smrti už se Rázlová po boku žádného muže neukázala. Možná, že ještě někdy dá šanci hledání spřízněné duše. Nepochybně by si ji zasloužila.

Zdroj: redakce, novinky.cz, Česká televize, iDNES.cz

KAM DÁL: Kristýna Ryška: Osudovou lásku jí vybral bývalý manžel. Vše zkomplikovala Zlatá labuť.