Kristýna Ryška: Osudovou lásku jí vybral bývalý manžel. Vše zkomplikovala Zlatá labuť

Není obvyklé, že exmanželé zůstanou po rozvodu přáteli. To ale Kristýně Ryška nedělalo problém. Se scenáristou Matějem Podzimkem se dala dohromady v roce 2008 během natáčení Ulice, kde si zahrála Theu Nekonečnou. Jejich vztah se ale po deseti letech rozpadl. A bývalý muž jí dokonce sehnal novou lásku!

Přemýšleli o lásce

Když už byli tehdy několik měsíců rozvedeni, na přátelském kafíčku žertovali, koho si pro sebe přejí jako novou lásku. A Matěj se tehdy vyslovil, že Jana Ryšku. Ačkoliv mu nejdřív Kristýna říkala, že se musel snad zbláznit, protože Jan žije až v Rožnově pod Radhoštěm, nakonec to tak opravdu dopadlo. Zdá se, že Podzimek je scenárista i v životě!

Půvabná herečka následně sbalila kufry a svou lásku na druhý konec republiky následovala. Nikdy by ji zřejmě nenapadlo, že si vezme muže, se kterým od dětství tancovala folklorní tance. Dokonce si o něm pár slov jako dítě napsala do tajného deníčku. Možná i ona sama si ho potajmu přála. Matěj Podzimek si následně vzal herečku Evu Josefíkovou, která přijala jeho příjmení. Dnes mají dceru Lolu.

Do Prahy dojíždí dvacetkrát za měsíc

Jenže velký přesun znamenal pro herečku také nepříjemné komplikace. Většina věcí se natáčí v Praze nebo v jejím okolí, tím spíš seriál Zlatá labuť, kde má Ryška každý díl mnoho obrazů. Sama tak musí absolvovat dojíždění až dvacetkrát do měsíce, protože z Rožnova se rodině nechce. Mají tam zázemí. Teď například kromě Zlaté labutě dotáčí také dvě série Krále Šumavy, objeví se v novém seriálu Mozaika scenáristky Alice Nellis – a tím ani zdaleka nekončí.

Práce má až nad hlavu, odmítá se jí těžce a do toho stíhat rodinu? Zdá se, že Kristýna Ryška je zkrátka superhrdinka. Občas jede za rodinou i na pár hodin na otočku, jinak by prý měla pocit, že je matka přes mobilní displej. Synovi Toníkovi jsou tři roky. Na svého manžela se ale může stoprocentně spolehnout a ví, že v době její nepřítomnosti se o vše postará. Jedině tak se dá stihnout vše, co na sebe nakládá.

Jak to teď bude s Irenou?

Diváci jsou teď ve Zlaté labuti svědky krutého mučení. Irena Mašková se totiž rozhodla (ale ne dobrovolně), že podstoupí léčbu a vyléčí se z homosexuality. To znamená, že podstupuje bolestivé elektrošoky a pomalu se musí vypořádávat s výpadky paměti. Ryška se ale nechala slyšet, že někdy to bude u Ireny naopak vtipné. Alespoň diváci se tak dočkají v těžkých časech nějakého toho odlehčení.

Zdá se, že lásku s Alenou to ale neohrozí. Otázkou však zůstává, kdo další je bude vydírat jejich zakázaným vztahem, kolikrát se dostanou do spárů nacistů. A zvládne se vůbec Irena Mašková vrátit do vedení Zlaté labutě? Přiveze jí maminka syny ze Ženevy, když si uvědomí, že v Čechách se Němci rozpínají stále intenzivněji?

