Ženy Marka Lambory jsou jako přes kopírák: Starším ambiciózním herečkám odolává jen těžko

O novém nadějném herci Marku Lamborovi, který momentálně hraje v seriálu Specialisté nebo Malá velká liga, se začalo psát kolem roku 2017, kdy randil se Šárkou Krausovou, tehdy Vaculíkovou. Ta měla v té době už nastartovanou kariéru, diváci ji znali ze seriálu Ulice a nebylo pochyb, že právě ona je z jejich páru tou slavnější. Ale to už dávno není pravda!

Seriál Slunečná byl fenomén

Ještě před Krausovou randil tehdy Lambora s kolegyní Sandrou Černodrinskou. Tu si diváci mohou pamatovat ze seriálu Přístav, kde hrála s Markem milenecký pár. Jiskra tehdy přeskočila i ve skutečnosti a herec na ni pěl ódy. Dlouho jim to však nevydrželo, protože Lamboru uhranula o devět let starší Šárka Krausová.

Zdálo se, že tyhle dva už nemůže nic rozdělit, protože kdykoliv se objevili ve společnosti, nemohli se od sebe odtrhnout. Ale najednou se kolem roku 2020 začalo mluvit o Evě Burešové. Natáčela se totiž Slunečná, kde hrál Lambora s populární kolegyní mileneckou dvojici. Byla zrovna pandemie, diváci toužili po pohodovém seriálu, a tak příběh ze statku získal nevídaný úspěch. Přáli si, aby láska mezi Burešovou a Lamborou byla pravda.

Pro dlouhovlasé brunetky má slabost

To ale fanouškům nevyšlo, protože v létě téhož roku začal randit s modelkou Andreou Bezděkovou. Dlouho svůj vztah tajili a tvářili se, že mezi nimi nic není. Pozorní fanoušci si však všimli velmi brzy. Ačkoliv spolu byli jen krátce, šlo o jeden z nejoblíbenějších párů českého showbyznysu.

Jenže už v listopadu 2021 oznámili, že se jejich cesty rozešly. Fanoušci byli tehdy v šoku a prosili, ať to spolu zkusí alespoň na chvíli. To se ale nepodařilo a začaly se šířit zvěsti, že má Lambora slabost pro kolegyni Sáru Rychlíkovou. Ta je Andree velmi podobná, patří mezi nejkrásnější mladé hvězdy současnosti, a nebylo by divu, kdyby jí známý herec podlehl.

Už má novou lásku?

Ještě předtím, než však stihli svůj vztah potvrdit veřejně, to mezi nimi prý nevyšlo a museli se rozloučit. Některé zdroje uváděly, že tomu tak bylo ještě před Vánoci loňského roku. Jak už to tak ale u Lambory bývá, záhy se začaly šířit zvěsti o pletkách s hereckou kolegyní Eliškou Křenkovou. Té přál naposledy k narozeninám a zdálo se, že mají k sobě opravdu blízko.

Na tom by nebylo nic divného, natáčeli spolu úspěšnou pohádku Princezna zakletá v čase. Navíc Křenková měla kdysi uhranout také Jiřímu Langmajerovi, se kterým vyrazila na romantickou večeři v době, kdy už randil s Adélou Gondíkovou. Jak to mezi nimi bylo doopravdy, nevíme, ale tou dobou byl herec pověstný svůdník a krásným ženám neodolal. Že by právě u Křenkové našel Lambora své štěstí?

Ačkoliv se v poslední době soustředí hlavně na kariéru, tu pravou lásku bychom mu moc přáli!

