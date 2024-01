Krásná Eva Burešová v slzách. Konec v ZOO a zdá se, že se jí život rozpadá. Může za to Forejt?

Eva Burešová je v jednom kole, natáčí ZOO, pořádá koncerty, tvoří vlastní hudbu atd. Není se čemu divit, že si tělo prostě řeklo dost a krásná herečka se zblízka podívala na to, čemu se říká syndrom vyhoření. Chtěla proto od všeho odejít, prostě zmizet ze showbyznysu a mít čas jen pro sebe. Zřejmě ale jednala v emocích a později by litovala.

Měla však štěstí, že vedení Primy její výpověď nepřijalo, protože samozřejmě bylo nemyslitelné, aby se hlavní hvězda ZOO vypařila uprostřed natáčení. Dala se tedy dohromady, odpočinula si a vypadalo to, že všechno zlé je zažehnáno, a ona se zase do všeho vrhla plná síly.

Blíží se konec seriálu ZOO?

Podle mnoha informací jí to ale nevydrželo dlouho, přišel konec roku a další potíže, kvůli kterým Burešová skončila v berounské nemocnici. Koloběh se tak opakoval – znovu chvíle klidu, načerpání sil a pak hurá do práce. Asi ale opět příliš brzy na to, aby mohla říct, že je vše v naprostém pořádku a problémy se nevrátí.

Život Burešové se navíc asi brzy znovu otočí vzhůru nohama. Povídá se, že se blíží konec natáčení seriálu ZOO, dojít by k tomu mělo v létě. Na podzim se pak prý odvysílá poslední řada a konec. Pro brunetku, kterou tento seriál proslavil, to může být další velká rána. Přestože dlouhodobě tvrdí, že by se chtěla věnovat své hudební kariéře, přece jen je díky ZOO stále na výsluní.

Mají s Forejtem problémy?

V zákulisí českého showbyznysu se navíc povídá, že ani doma nemá Burešová na růžích ustláno. Její partner Přemek Forejt je sice fajn chlap, prý je ale věčně někde v luftě. Není se čemu divit, svoji luxusní restauraci má v Olomouci, pracuje samozřejmě i na dalších projektech coby vyhledávaná kuchařská celebrita. V jejich parádním hnízdečku ve Struhařově u Benešova se tak asi příliš neohřeje.

Jestli ji tedy nepodržel v těžkých chvílích, kdy se o něj potřebovala opřít, tak to pro ni mohlo znamenat pád ještě do větší hloubky. Na druhou stranu zvěsti o jejich problémech mohou být jen drby, které šíří lidi, co jim nepřejí štěstí. Faktem však zůstává, že Forejt si Burešovou stále nevzal, přestože není tajemství, že ona by se vdávala moc ráda.

Vypadá to, že se Burešové život tak trochu rozpadá na malé kousíčky. Bude podle všeho záležet jen na ní a jejím partnerovi, jestli vše dokážou posbírat a zase slepit dohromady. Milují se, o tom není sporu. Ale někdy ani to nestačí k tomu, aby vztah fungoval na sto procent.

Zdroj: autorský článek

