Rakovinu kůže startují solária i české hory. Pozor na šupiny na kůži a zákon 3 K, říkají lékaři

Aktinická keratóza (někdy se jí také říká solární) se vyznačuje suchou kůží a šupinatými skvrnami, za což může poškození od slunce. Tyto kožní útvary jsou často naprosto neškodné, v některých případech však mohou znamenat předstupeň rakoviny kůže. Takto postižená místa se obvykle objevují na těch oblastech těla, které jsou hodně vystaveny slunci, jako je obličej, ruce, paže, uši, pokožka hlavy a nohy.

„Na horách je určitě vhodné používat ty nejvyšší ochranné faktory, které jsou dostupné. Hlavním důvodem je to, že v zimě dochází k odrazu slunečního záření od sněhové vrstvy, která je hladká a bílá. Zároveň také stoupá intenzita UVB se zvyšující se nadmořskou výškou, uvádí se, že s každými 300 metry o 5 %. To znamená, že pokud se člověk pohybuje v nadmořské výšce 2000 metrů a výš, začíná být intenzita ultrafialového záření opravdu velmi vysoká. V těchto výškách už se bez filtru neobejdeme, světlejší fototypy se mohou bez ochrany spálit i za 30 minut,“ říká pro Čtidoma.cz prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP.

Jak skvrny vypadají a koho se týkají?

Mohou být suché, ale i drsné jako brusný papír.

Obvykle jsou velké jeden až dva centimetry.

Mohou mít stejnou barvu jako vaše kůže, případně mohou být růžové, červené, někdy i hnědé.

Místa někdy hodně svědí.

Riziko tohoto kožního onemocnění může snížit prevence, tedy omezení pobytu na přímém slunci, a samozřejmě když už se paprskům oddáváme, je nutné pokožku chránit před ultrafialovým zářením. A pokud se aktinická keratóza objeví, je dobré okamžitě vyhledat lékaře.

Podle MUDr. Arenbergerové je častější výskyt choroby u mužů, kde se týká zhruba 15 % populace, ve věku nad 70 let však již 34 %. Pokud mají méně vlasů, nesmějí zapomínat na dostatečnou ochranu hlavy. Lékařka poskytla i další data, která říkají, že u žen se nemoc projevuje v 5 %, po 70. roku věku se výskyt zvyšuje na 18 % populace.

Rizikové faktory a léčba

Rizikovým faktorem však není pouze věk, ale i typ kůže. A rizika si zvyšují i sami lidé, když se například u moře „dobrovolně“ sluní bez dostatečné ochrany nebo chodí pravidelně do solárií.„Nejdůležitější je chránit se před slunečním zářením. Základ je i takzvaný zákon 3 K – košile, kalhoty a klobouk. Zbytečné je chodit do solárií a tam se vystavovat dalšímu UV záření. Občas je také vhodné se na vlastní kůži občas lépe podívat a i s malým podezřením přijít k lékaři a zahájit léčbu, abychom mohli předejít vážnějším stavům,“ doplnil MUDr. Radek Litvik, dermatolog z Fakultní nemocnice Ostrava.

Moderní medicína naštěstí nabízí možnosti, jak aktinickou keratózu léčit, nejčastěji jde o tzv. kryoterapii, kdy se kůže ošetří kapalným dusíkem. Je to ale velmi bolestivé, zákrok se navíc musí opakovat. Funguje i laser či fotodynamická terapie. „Potíž spočívá v tom, že takto ošetříme pouze viditelné projevy, zatímco chorobou už může být zasaženo i okolí, aniž by to bylo znát,“ dodala profesorka Arenbergerová. Možná je i léčba krémem, který stimuluje imunitní reakci kůže, brání množení buněk a ničí nádorové a přednádorové změny na kůži.

