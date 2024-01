Lékaři muži vytáhli z břicha pět živých červů. Stejně na tom může být každý, kdo jí ryby

Představte si, že jdete na běžný zákrok do nemocnice, během kterého vám však lékaři začnou z těla vytahovat ohavné parazity. Podle odborníků to přitom není až tak neobvyklé a „šanci“ na podobný nález má mnoho z nás. Může za to motolice žlučová parazitující v játrech člověka, prasete, šelem a potkanů.