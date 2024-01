Čína chystá revoluci: Nový jaderný pohon ale vzbuzuje hrůzu po celém světě

Čína oznámila plány na vývoj první kontejnerové lodi na jaderný pohon na světě, címž by se zapsala do námořní historie. Není to rozhodně maličkost. Pokud by byla východoasijská země úspěšná, postavila by obrovskou věc, která by mohla znamenat novou éru plavidel a naprostou revoluci v celosvětovém obchodu.