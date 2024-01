Tragédie Dany Syslové z Ulice: Slavný manžel jí zemřel v náručí, syn se oběsil. Prokletí tím neskončilo

Život se s ní nikdy nemazlil a dnes jí prakticky zbyl jen pejsek Míša, na kterého nedá dopustit. Přitom s manželem, hercem Vlastimilem Haškem, který je známý například ze seriálu Malý pitaval z velkého města, prožila Dana Syslová pětadvacet let. Nebyla to ale romantická cesta na kvítcích růží, ale spíš pořádný zápřah a vědomí, že do ideálu má tento vztah daleko.

Často se mluvilo o tom, že se skvělá česká herečka hodně trápí, protože partner byl výbušné a cholerické povahy. Stačilo, aby domů přišla o pár minut později, než slíbila, a hned byl oheň na střeše. Zkrátka jakýkoli problém Hašek okamžitě nafouknul do obřích rozměrů. Nadával jí, že suší oběd na plotně, apod. Přesto s ním Syslová zůstávala, milovala ho i s jeho chybami. Sama přitom říkala, že život s ním rozhodně nebyl ideální.

Byli každý úplně jiný

Zvláštní bylo i to, že byli v podstatě každý úplně jiný. Zatímco ona se ráda procházela přírodou a užívala si klidu, on vysedával v hospůdkách a bavil společnost. Mimochodem jako parťák ke stolu byl nepřekonatelný. Pamětníci dodnes vzpomínají, jaká s ním byla zábava a jak dokázal sypat historky doslova z rukávu. Doma se pak choval jako vyměněný.

Nic ale není bez následků a jen málokoho překvapilo, že si Hašek prošel dvěma lehčími infarkty. Životní styl však nezměnil, třetí infarkt v roce 1992 se mu tak stal osudným. Syslová ho našla a zemřel jí v náručí. Přes všechny problémy, které s ním měla, byl pro ni jeho odchod obrovskou ztrátou a způsobil jí velkou bolest. Té však neměl být ani zdaleka konec.

Tragická smrt syna

Nedlouho poté, co pochovala manžela, se jí totiž oběsil milovaný syn Jiří. Říkalo se, že nezvládl otcovu smrt a „odešel“ za ním. To ale Syslová odmítala s tím, že mladý muž dlouhodobě trpěl silnými depresemi a jednoho dne je bohužel nezvládl ukočírovat. Buď jak buď, pohřbít vlastního syna je pro každou matku strašlivé.

Herečka se však znovu dokázala postavit na nohy, snad i kvůli vnučce, která žila s maminkou v Rakousku a babičku navštěvovala. Postupem času si Syslová podle všeho našla partnera, se kterým nějakou dobu byla, nakonec se ale měli rozejít. Jeho totožnost nikdy neprozradila, vše tak bylo jen v rovině spekulací.

Rakovina a snad konečně klid

Zdálo se, že se ze všech potíží konečně dostala a bude spokojeně žít. Jenže osud s ní měl znovu jiné plány, v roce 2006 u ní pravidelná gynekologická prohlídka odhalila zhoubný nádor. Zase se zapřela a bojovala, až rakovinu nakonec dokázala porazit. Začala si vážit maličkostí, prý také změnila životní styl.

I díky tomu dnes exceluje v nekonečném seriálu Ulice coby Amálka Pešková. Někteří lidé sice tvrdí, že mezi ní a druhým synem Danielem je to špatné a příliš se nestýkají, ona sama však nikdy nic takového nepotvrdila. Navíc se nejeví příliš pravděpodobně, že by ji po všem, čím si prošla, nechal jen tak samotnou. Snad se tedy Syslová konečně dočkala let, které budou znamenat pouze radost a štěstí.

