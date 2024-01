Co dělají herci ze seriálu Hvězdná brána? Nejhůř dopadla Samantha, prošla si peklem a dnes je k nepoznání

Hvězdná brána vydržela deset sezón. Tvůrci seriálu Brad Wright a Jonathan Glassner měli geniální myšlenku, když celovečernímu filmu režiséra Rolanda Emmericha z roku 1994 dali další pokračování. Možná ani oni sami nečekali, jaké šílenství v dobrém slova smyslu způsobí.

Postav hlavních hrdinů se chopili jiní herci – Richard Dean Anderson coby plukovník Jack O'Neill převzal taktovku od Kurta Russella, zatímco Jamese Spadera ve filmové roli egyptologa Daniela Jacksona nahradil Michael Shanks. Objevily se však i nové postavy, jako například Samantha Carter, kterou si „střihla“ Amanda Tapping. Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na Christophera Judge, jako mimozemšťan Teal'c je legendární. Co se s nimi stalo po uzavření Hvězdné brány?

Richard Dean Anderson

Než se objevil v roli plukovníka O'Neilla, už byl slavný coby Angus MacGyver v hitu devadesátých let, kdy dokázal i z „prdu“ vyrobit atomovou bombu a všem nepřátelům vytřít zrak. Přes všechnu slávu a lásku fanoušků se však herec rozhodl s herectvím skončit jen krátce poté, co se SG-1 naposledy vrátila na zem ze svého vesmírného dobrodružství.

Naskočil ještě do několika projektů, než se definitivně stáhl do ústraní. Jeho posledním počinem byl seriál Mrcha od vedle z roku 2013. Sem tam ho nějaký fotograf vyfotí a nedá se říct, že by připomínal herecký idol. Na sociálních sítích není aktivní, od světa showbyznysu se zcela odstřihl.

Amanda Tapping

Její příběh je od toho plukovníkova zcela odlišný. SG-1 sice propůjčila dokonalou rovnováhu mezi vážným sci-fi a veselým melodramatem, její osobní život však zdaleka tak romantický a dobrodružný nebyl a není. Seriálová Sam Carter si prošla závažnými psychickými problémy během pandemie nemoci covid-19, což ještě zhoršila smrt její maminky. Dnes o všem otevřeně hovoří a je v tomto ohledu aktivní i na sociálních sítích.

Herečka si zopakovala roli Sam v navazujícím seriálu Stargate Atlantis i následných filmech. Sehrála i celou řadu dalších významných rolí, objevila se ve snímcích Lovci duchů, Woodland či Cestovatelé časem a pracovala i jako režisérka, je podepsána třeba pod hitem Netflixu Sabrinina děsivá dobrodružství.

Michael Shanks

V seriálu neměl žádnou vojenskou hodnost, jako archeolog byl po svém příchodu do týmu SG-1 tak trochu nechtěným. Samozřejmě se ale ukázalo, jak moc je nepostradatelný. V roli Daniela Jacksona byl velmi oblíbený a za sedmou sérii Hvězdné brány s názvem Záchranný člun si vysloužil cenu Leo za nejlepší mužský herecký výkon v dramatickém seriálu.

Po Hvězdné bráně pokračoval v herecké kariéře a objevil se ve filmech jako Virgin River, Dobrý doktor a získal hlavní roli v seriálu Nemocnice Hope. Shanks je také velmi aktivní na sociálních sítích, kde komunikuje s fanoušky a v poslední době propaguje hudbu své dcery Mii Shank, kterou má s Lexou Doig z Virgin River.

Christopher Judge

Fanoušci Stargate SG-1 si mimozemšťana Teal’ca pamatují jako vůdce armády Apophise, který však pomohl týmu uniknout a nakonec se k pozemšťanům připojil. Herec se dostal i do herního průmyslu, když svůj hromový hlas propůjčil Kratosovi v nejprodávanější sérii PlayStation God of War.

Zdroje: redakce, seriál Hvězdná brána, express.co.uk, syfy.com

KAM DÁL: V roce 2024 budou umírat nevinní lidé. Nový Nostradamus má konkrétní příklady.