V roce 2024 budou umírat nevinní lidé. Nový Nostradamus má konkrétní příklady

Výpadky proudu, smrt mnoha lidí zejména v USA. „Kalifornie a Texas budou hodně zasažené. Hlavně místa, kde jsou velké zásoby ropy,“ uvedl na svém YouTube kanále Craig Hamilton-Parker, podle kterého bude také docházet k zásadním výpadkům proudu apod. „Vidím také zničenou infrastrukturu důsledkem počasí. Možná hurikán. Rozhodně to ale nepůjde jen tak jednoduše opravit,“ pokračoval věštec.

Zemětřesení i v královské rodině

Hamilton-Parker si také myslí, že rok 2024 bude zásadní pro britskou královskou rodinu a monarchie se zase bude otřásat v základech. Podle něj se také odehraje útok na prince, který na vlastní oči uvidí celá řada lidí. Někdo si možná řekne, že jde o předpovědi duševně nemocného člověka, tak to ale není. Tento chlapík totiž předpověděl zvolení Donalda Trumpa prezidentem, Brexit a řadu dalších událostí.

Navíc má Hamilton-Parker celou řadu stoupenců, kteří prý „vidí“ podobné, nebo i stejné věci jako on. Jedním z takových věštců je i Aleš Horáček. „Podle mého názoru se mnoho z toho, co Hamilton-Parker řekl, vyplní. Ztotožňuji se s ním zcela v tom, že dojde k silným otřesům půdy. Jen si nemyslím, že to bude pouze v USA. Dle mého názoru se musí připravit i Evropa,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz.

Čeká nás globální konflikt?

Válka na Ukrajině bude mít podle Horáčka další pokračování, podle něj do konfliktu vstoupí další velký hráč. „Může to být někdo nový. Ale také země, které Rusko momentálně „tiše“ podporují, jako například Írán. Kdyby se to stalo, můžeme se připravit i na globální válku, ve které bude umírat hodně nevinných lidí. Nezapomeňme, že Írán má své zájmy také v konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás.“

Horáček tvrdí, že hned na začátku roku 2024 zemře významná česká osobnost, kterou národ miluje. „Asi umělec. Zkrátka jde o člověka, který je všeobecně velmi známý, nebál bych se říct, že je legendou,“ vysvětluje pro náš web.

Na problémy se podle něj musíme připravit i v tuzemské politice. „Vidím konec velké síly. Může to znamenat pád vlády, ale také třeba rozpad některé strany nebo významné odhalení, které otřese tuzemskou politikou. Obrysy jsou ale zatím nejasné, zřejmě se to stane spíš na konci roku 2024. Ale signály budeme vnímat postupně, kdo je uvidí, bude připraven.“

Zdroje: redakce, YouTube, Aleš Horáček

