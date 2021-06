Lovkyně tornád z Texasu exkluzivně: Je to jako bomba, říká a prozrazuje, jak tornádo předpovědět

„Je nám hrozně moc líto, co se u vás stalo,“ začíná sympatická mladá žena náš hovor. Je na ní znát, že to myslí vážně. Dobře si totiž uvědomuje, co jsou tornáda schopná napáchat v zemi, která s nimi "počítá", natož pak v jen málo připravené České republice.

Zvířata určitě odvázat a nechat běžet

Pro Chelsea jsou bouře a tornáda každodenní chléb. Jen z pohledu na oblohu nebo z proudění větru je schopna předvídat, co se bude dít v následujících hodinách. O tornádu přesto hovoří s respektem. „Když se k vám blíží, hledejte úkryt uvnitř robustní budovy. Najděte opravdu co nejsilnější zdi a pokud možno co nejnižší patro bez oken.“

Ještě předtím bychom podle ní měli uvolnit všechna hospodářská zvířata, která nemůžeme vzít s sebou. „Jejich instinkty jim pomohou. Rozhodně mají větší šanci, že utečnou, než když zůstanou zavřená a přivázaná.“

Předvídat tornádo? To zvládne jen málo lidí

Podle Chelsea je velmi složité tornádo předvídat. „Je to naprosto odlišný jev od všech ostatních. Nepomou vám ani třeba ptáci, že by létali výše nebo více křičeli. Pomoci pomohou snímky z radarů. My jsme schopni zaznamenat "wall cloud" (fialový až černý oblačný výběžek pod základnou oblaku, z kterého se spouští typická nálevka, pozn. red.) a ten nám řekne, že se "narodí" tornádo.“

Co zkušená lovkyně bouří říká na to, že i na Moravě si spousta lidí jev točila na mobil? „Pokud tak můžete činit z bezpečné vzdálenosti, určitě do toho jděte. Jen všechny prosím, aby pak neposkytovali video zdarma.“

F5 se dá přirovnat k ničivé bombě

Tornádo na Moravě mělo podle odborníků sílu F3 nebo F4 a bylo zřejmě nejsilnější v novodobých dějinách Česka. „Ani u nás nejsou takto silná tornáda běžná. Tvoří tak jedno procento ze všech texaských,“ vysvětluje Chelsa, která nedokáže odhadnout, zda bychom si na podobné scénáře měli zvykat i ve střední Evropě. Možné to však prý je.

Nejsilnější tornádo, tedy F5 (rychlost nad 322 km/h) je možné přirovnat k ničivému výbuchu bomby. „Ano, je to tak. Předpokládám, že silné tornádo F3 nebo slabší F4 může napáchat něco podobného, jen v o něco menším měřítku.“

