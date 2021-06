Česko se semklo: Celebrity motivují k solidaritě, Mareš pořádá benefiční Staré pecky. Ruppert unikl tornádu o pár kilometrů

Když se Česko probudilo do pátečního rána, bylo jeho obyvatelstvo v šoku z následků živelné katastrofy, která zasáhla jižní Moravu. Obce mezi Hodonínem a Břeclaví smetlo tornádo, napáchalo obrovské materiální škody, zranilo stovky osob a připravilo o život minimálně 4 občany. Tragická situace zasáhla také svět domácího showbizu a na sociálních sítích se spustila okamžitá vlna solidarity a podpory.

Jen o 8 kilometrů unikl meteorologickému jevu zpěvák kapely Monkey Bussines Matěj Ruppert, který ojedinělé tornádo natočil z domu v Lužicích a postnul video na svůj instagramový účet. „Právě teď Hodonínsko! Pár kilometrů od nás hrůza, snad jsou všichni v pořádku!“

Podnikatelka Olga Menzelová přidala na svůj instagram fotku pevně se držících propojených rukou, kterou doplnila vzkazem: „Milí přátelé, opět se ukazuje, že když jde to tuhého, tak umíme úžasně držet spolu... Posílám pomoc a když jen trochu budete moci, prosím vás o totéž. I jednotlivec zmůže mnoho...“ To celé doplnila odkazem na sbírku a v komentářích přiznala: „...bylo mi do pláče, když jsem ráno viděla ty fotky...“

Holubová pomáhat nepojede, ale přispěje a vyzývá k solidaritě

Herečka Eva Holubová zveřejnila odkaz na sbírku Diecézní charity Brno a připsala srdceryvný vzkaz: „“…a ty přestaň vše tak prožívat” mi zrovna včera napsala kamarádka. Odpoledne, než jsem šla hrát. Šťastně jsme dohráli bez kapky deště. Pak jsem se dozvěděla o tý pohromě na Moravě. Dlouho jsem nemohla spát. Snaha informovat o mozne pomoci pomoci IG. Sny plne ohňů a vody!! Teď koukám na Události v regionech. Asi opakovani, nebot o tornadu nic, zpravy plne info o kroupach, rozvodnujicich se rekach, privalovych destich. Hledam info, posilam sleduju @ct24zive . A uvedomuju si, ze BUDU UŽ ZBYTEK SVÝHO ŽIVOTA PROŽÍVAT a BUDU SE SNAŽIT POMÁHAT A ŘEŠIT . Urcite tam nepojedu, chapu, ze na to nemam. Uz se zverejnuji cisla uctu proverenych a serioznich instituci. Kdo chce, muze prispet nebo prispivat. Velky obdiv a respekt nasim zachranarum, hasicum. Velky respekt vuci vsem, kteri nezustavaji lhostejni a jakkoliv se zapojuji. Velky souciteni se vsemi postizenymi.“ Základna sledujících Evu Holubovou na instagramu čítá přes 217 tisíc lidí a vlna solidarity z jejího "fanclubu" se zdá být ze zveřejněných komentářů pod příspěvkem strhující.

K pomoci vyzvala moderátorka Iva Kubelková, na facebooku zveřejnila několik odkazů na sbírky. Sama chce být pro všechny inspirací a odeslala finanční pomoc. „Posílám na Moravu nejen mnoho soucitu a myšlenek, ale taky finanční pomoc. Tady jsou různé odkazy na způsob pomoci. Vím, že když je potřeba, tak se jako národ umíme semknout a teď je fakt potřeba! Moravo, zůstaň silná...“

Prezidentka Čaputová nezklamala

Svou účast vyjádřila postiženým na jižní Moravě ještě v noci slovenská prezidentka Zuzana Čaputová: „Vyjadrujem sústrasť všetkým postihnutým prírodnou katastrofou na južnej Morave. Rozsah škôd, materiálnych aj ľudských, je nepredstaviteľný a želám našim susedom veľa sily, ktorú budú potrebovať na vyrovnanie sa s následkami pohromy. Zároveň oceňujem okamžitú pomoc slovenských zdravotníkov postihnutým obciam.“

Nadšený influencer Lukáš Hejlík, který má Česko kvůli své Gastromapě procestované jako málokdo, se svou láskou k jižní Moravě netají. I jeho zasáhl pohled na tragicky poničené území, kde si v minulosti také zahrál s několika divadelními projekty. Ke smutné fotografii dopsal: „Samozřejmě, že ty obce znám, však tam hráváme. Další zkouška pro Česko, ale stejně jako v 98 a 02 věřím, že si pomůžeme. Těch sbírek jede už spousta, vyberte si tu nejlepší , ať víte, že váš příspěvek pomůže. A on pomůže. Věřím, že hejtman Grolich @coolhejtman a jeho týmy teď dělají, co jim síly stačí. Pořád myslím na to, jak se vztekáme nad banálníma věcma, když může být během hodiny všechno jinak. Věřím, že nás to posílí. Lidí kolem Hrušek a Moravské je mi moc líto, absolutně si nedokážu představit, jaký by to bylo, i když na to vlastně myslím pořád.“

Své přátele a příznivce oslovila také zpěvačka Marta Jandová, vyzvala je, aby přispěli na zmírnění škod, které tornádo v postižené oblasti napáchalo. „Kamarádi, určitě už jste slyšeli, co se stalo na Hodonínsku. Prosím pomozte!“

Nemůžeme přehlédnout ani okamžitou reakci našeho nejvlivnějšího influencera na instagramu moderátora Leoše Mareše, který přispěchal s úžasným nápadem: „Prodej vstupenek právě začal...“ napsal ke vzkazu pro své příznivce, pro které připravil pořad Benefiční Staré pecky v Amfiteátru v Mikulově. Ten proběhne 8. července a vstupné nastavil na 2021 korun. „...aby pomoc byla pořádná. Všichni umělci budou vystupovat bez nároku na honorář a 100 procent výtěžku půjde na pomoc obětem ničivého živlu.“

Moravu bezmezně miluje herec Roman Vojtek, a ač pochází ze Vsetína, tragická událost na jihu jej osobně zasáhla. Na svůj instagram napsal: „Ať se o nás Češích říká cokoliv, jedno je neoddiskutovatelné. V takových chvílích, jako je tato, kdy byla část naší země a lidí takto krutě postižena přírodním živlem, se vždy dokážeme semknout a vždy pomůžeme. Díky za solidaritu, vím, že si najdete své cesty, jak pomoct, jen předkládám některé z nich. Milovaná Moravo, drž se!“ Ke vzkazu přidal seznam odkazů, kam lze poslat finanční pomoc postiženým.

