Budoucnost práce na dálku a hybridního pracovního modelu v roce 2023 a dále

Mnohé studie (například dvouletá Standfordská studie, viz zdroj) dokonce ukázaly, že i zaměstnavatelé mohou mít z práce na dálku prospěch, protože spokojení zaměstnanci mohou být produktivnější než ti, kteří pracují v kanceláři. Přesto se zdá, že se mnoho firem a jejich zaměstnanců začíná vzdalovat od těchto flexibilních pracovních modelů.

Jaká je tedy realita práce na dálku v roce 2023? Jsou všichni zaměstnanci stále odhodláni vyhnout se návratu do kanceláří? Skutečnost může být složitější, než by se mohlo zdát. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Návrat zaměstnanců do kanceláří

Mnoho firem, od technologických gigantů, jako je Salesforce či Google, po globální finanční instituce, jako je J.P. Morgan, nyní aktivně motivuje zaměstnance k návratu do kanceláří, některé dokonce tuto změnu přímo nařizují. Tímto krokem se snaží posílit produktivitu a podpořit spolupráci, protože z jejich pohledu je osobní kontakt klíčový pro firemní úspěch.

Nicméně i přes snahu firem zavést návraty do kanceláří od jara 2022, se však mnoho zaměstnanců nadále brání návratu zpět na plný pětidenní pracovní týden v kanceláři. Někteří zaměstnanci se poměrně úspěšně brání tlaku na návrat do kanceláře a velké společnosti to pak vede k ústupkům, kdy např. ruší povinné dny v kanceláři.

Pohled na produktivitu v hybridním pracovním modelu

Nic není černobílé, třeba nový výzkum Business Insider naznačuje, že někteří zaměstnanci mohou být produktivnější v kanceláři, zvláště pokud se jedná o rutinní úkoly, ale doma mohou excelovat v kreativní práci. Naopak, více hodin strávených doma může ovlivnit produktivitu negativně.

Jednoznačný výběr mezi prací z domova a prací v kanceláři se tedy zdá být obtížný. Je třeba vzít v úvahu konkrétní situaci, konkrétní pozici a náplň práce a potřeby týmu a firmy, protože výhody a nevýhody pracovního modelu závisí na mnoha faktorech.

Generační rozdíly a pocity zaměstnanců

Výhledy pracovníků na návrat do kanceláře se výrazně liší také napříč generacemi. Mnoho mileniálů upřednostňuje práci na dálku z důvodu úspor, lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a zvýšené produktivity. Naopak Generace Z projevuje zájem o návrat do kanceláře kvůli možnostem osobního kontaktu, sociálním interakcím a příležitostem k rozvoji dovedností.

2023 Global Workplace Survey Průzkum trhu

Podle průzkumu 2023 Global Workplace Survey, provedeného společností Gensler, mladší zaměstnanci více chtějí pracovat v kanceláři, pokud jim to nabídne různorodé a hodnotné zkušenosti. Firmy tak mají příležitost motivovat své mladší zaměstnance k návratu do kanceláře tím, že vytvoří prostředí podporující spolupráci, zlepší dopady dojíždění a poskytnou příležitosti pro vzdělávání a sdílení zkušeností a networking.

Střední cesta v hybridním pracovním modelu

Hybridní pracovní model by měl spojovat flexibilitu s výhodami fyzických kanceláří, jako je efektivní spolupráce a budování vztahů. Nicméně, prakticky se ukázalo, že to není tak jednoduché. Globální studie od platformy pro zapojení zaměstnanců, TinyPulse, ukázala, že 80 % vedoucích pracovníků HR považuje hybridní model za vyčerpávající. Další studie od společnosti Fishbowl odhalila, že hlavní příčinou selhání hybridního modelu je nedostatečná komunikace, přičemž až 49 % dotazovaných zaměstnanců nebylo obeznámeno se strategií své firmy týkajícího se hybridní práce.

Vágnost a nejednoznačnost nastavení politiky hybridní práce ze strany firem je částečně zodpovědná za tento stav věcí. Klíčové otázky, jako schvalování žádostí o hybridní nebo vzdálenou práci, pravidla pro cestovní náhrady a dny pro společnou přítomnost v kanceláři pro týmové aktivity, zůstávají často nezodpovězené. I proto aktuálně panuje nejistota na straně zaměstnavatelů ohledně hybridní práce. Je zřejmé, že úspěch hybridního modelu závisí na jasných pravidlech a efektivní komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Strategie pro práci na dálku a hybridní modely v roce 2023 a dále

I když mnoho organizací, včetně velkých technologických firem jako Amazon, X a Snap, mělo problémy s hybridním a vzdáleným pracovním modelem, neznamená to, že tyto modely nejsou vhodné pro všechny. Naopak, pro menší a flexibilnější týmy mohou být implementace těchto pracovních modelů snazší než pro velké korporace.

Existuje několik klíčových faktorů, na které byste měli při zavedení hybridního nebo vzdáleného pracovního modelu brát ohled:

Zvažte povahu vašeho podnikání: Každá organizace a její procesy mohou vyžadovat odlišný přístup k hybridní nebo vzdálené práci. Některé části firmy mohou dobře fungovat na dálku, zatímco jiné potřebují fyzickou přítomnost. Je důležité tuto diferenciaci provést a upravit pracovní modely podle potřeb jednotlivých týmů. Komunikujte s vašimi zaměstnanci: Rozhovory se zaměstnanci jsou zásadní. Mějte na zřeteli, že jednotlivci mohou mít různé preference ohledně práce na dálku a hybridního modelu. Zjištění, co vaši zaměstnanci chtějí a co je motivuje, vám umožní vytvořit pro ně vhodné pracovní prostředí. Stanovte jasné zásady: Vedoucí pracovníci by měli definovat konkrétní pravidla a zásady pro hybridní nebo vzdálenou práci. To zahrnuje procesy, náhrady a způsoby komunikace. Důležité je, aby tyto zásady byly jasné a transparentní pro všechny zaměstnance. Zajistěte infrastrukturu: Poskytněte zaměstnancům adekvátní vybavení, ať už fyzické nebo digitální, které jim umožní efektivně pracovat na dálku. To zahrnuje nástroje pro komunikaci, projektový management, řízení vztahů se zákazníky, vykazování práce a další potřebná zařízení. Vyzkoušejte například český nástroj CAFLOU. Komplexní systém pro plánování práce, času a řízení týmů, projektů, financí i vztahů se zákazníky. Zároveň vám pomůže s plánováním cash flow či fakturovat bez námahy. Nástroj pro řízení malých i středních firem. Experimentujte a přizpůsobujte se: Nebojte se zkoušet různé přístupy a upravovat svou strategii podle zpětné vazby a vývoje situace. Hybridní a vzdálená práce jsou stále výzvou a pružnost je klíčová pro úspěch.

Situace v oblasti pracovních modelů se stále vyvíjí, a proto je nezbytné, abyste byli otevření změnám a spolupracovali s vašimi zaměstnanci na hledání optimálního řešení, které bude pro všechny výhodné.

