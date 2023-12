Tyhle chyby v hollywoodských filmech nepochopíte! Jak to mohlo uniknout?

Film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu si vysloužil velmi pozitivní kritiky. Přesto si diváci mohou všimnout historické nepřesnosti. Ke konci filmu, kdy se Leonardo DiCaprio neboli Rick Dalton vrací do Hollywoodu z Evropy, letí Boeingem 747.

Byl to herec John Travolta, nadšenec do létání a pilot, kdo uvedl, že toto by možné nebylo, protože film se odehrává v roce 1969. „Ano, 747 měla zkušební let v únoru 1969, ale do provozu byla uvedena až v lednu 1970. Ve filmu by tak musel být použit Boeing 707.“

To ale asi můžeme Tarantinovi odpustit. Jsou tu totiž jiní „výtečníci“. Podle webu Movie Mistakes například film Captain Marvel (v hlavní roli Brie Larson) obsahuje víc než šedesát chyb, což je na dvě hodiny docela dost. Začněme ale v „dávné“ historii.

Batman (1989)

Film režiséra Tima Burtona má hned několik chyb, ale ta zásadní se stane, když Joker a jeho tým znehodnotí obrazy v muzeu. Jeden z členů jeho gangu plácne rukama do obrazu, který je v tu chvíli pokrytý červenou barvou. Ovšem v dalším záběru otisky rukou z uměleckého díla zmizely.

Pretty Woman (1990)

Při snídani dojde k problému s kontinuitou, když si postava Julie Roberts ukousne croissant. V tu chvíli je v hotelovém pokoji s Richardem Gerem, ale když se k ní kamera vrátí, z croissantu je najednou palačinka. A když si pak z palačinky ukousne druhé sousto, je v ní jen jeden otisk po zubech.

Pulp Fiction (1994)

Ve zdech bytu, kam si postavy Johna Travolty a Samuela L. Jacksona jdou pro kufřík, jsou vidět díry po kulkách. Ale to je ještě předtím, než došlo k přestřelce.

Terminátor 3: Vzpoura strojů (2003)

Čísla letadel Johna Connorse se ve filmu neustále mění. Když je na ranveji, je to N3035C, ale jakmile letí, čísla se změní na N3413F.

Den nezávislosti (1996)

Když se počítačový expert David Levinson, kterého hraje Jeff Goldblum, vzteká na plošině, na které je umístěno ukořistěné mimozemské plavidlo, převrhne popelnici s označením „Art Dept“. Je jasné, že ji tam někdo z produkce omylem nechal.

Harry Potter a relikvie smrti 2 (2011)

Vždycky nám říkali, že Harry Potter měl modré oči své matky. Ale když vidíme Lily Potterovou jako dítě, má hnědé oči.

Statečné srdce (1995)

Na pozadí velké bitevní scény stojí moderní auto. Vzhledem k tomu, že se film odehrává ve 13. století, je těžké si představit, jak je možné, že tato „hrůza“ prošla.

Nespoutaný Django (2012)

Leonardo DiCaprio si omylem pořezal ruku při natáčení scény, ve které bouchne rukou o stůl a rozbije sklenici. Ale místo toho, aby křičel, pokračoval v hraní. Tarantinovi se to tak líbilo, že to ve filmu nechal.

Spider-Man (2002)

Tobey Maguire zachrání Kirsten Dunst před skupinou útočníků. Hází je okny, než ji v dešti políbí hlavou dolů. Ale během jejich romantického objetí jsou okna za ní dokonale neporušená.

Gladiátor (2000)

Epický film Ridleyho Scotta se odehrává mnoho staletí před vozidly poháněnými palivem. Ale během bitvy o Kartágo je na zádi vozu, který se převrátí, vidět kanystr s benzinem.

Captain Marvel (2019)

Je toho tady opravdu hodně. Mnoho chyb souvisí s devadesátými léty. Patří mezi ně počítače používající nesprávnou verzi systému Windows i vzpomínky Carol Danvers, které běží na pozadí písně Nirvany. Ta ovšem vyšla až poté, co Carol opustila Zemi.

Jurský park (1995)

Filmový trhák obsahoval asi 33 chyb, včetně scény, ve které hlavní představitel Chris Pratt mluví s herečkou Bryce Dallas Howard, aniž by se mu pohnula ústa. V další scéně se rozbitá obrazovka telefonu náhle objeví opravená atd. Zkrátka, tohle se moc nepovedlo...

Zdroje: redakce, independent.co.uk, moviemistakes.com

