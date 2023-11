Celebrity a jejich nečekané vynálezy: Spielberg předpověděl cloudy, Marlon Brando zabodoval v hudbě

Říká se mu také továrna na sny, ovšem filmy nejsou jediným produktem, který americká produkce nabízí. Na hollywoodský filmový průmysl se vážou další, například merchandise – prodej fanouškovského zboží. Za samotným vznikem filmů je také celé věda, vezměme si například ozvučení nebo známé filmové efekty. Postupně si teď projděme ty nejzajímavější ze všech patentů spjatých s filmovými hvězdami.

Steven Spielberg

Kdo z vás věděl, že otec Čelistí, Jurského parku a Indiany Jonese je také vynálezce? Vymyslel metodu anotace dokumentu založenou na řádcích. Pod tímto šíleným spojením slov se skrývá vlastně jednoduchý princip, kterému dneska říkáme cloud. Ve stručnosti: výroba filmu je časově velmi náročná věc a aby vše tzv. „klapalo, jak má“, musí být všichni, kdo mají rozhodovací moc, obeznámeni o nových změnách, například ve scénáři. Tento patent umožňuje připojit k řádkovému souboru komentář, a to ze všech komunikačních kanálů, včetně telefonních automatů. Spielberg se také podílel na vynálezu přepínače kolejnicových vozíků (například těch, co se používají v dolech). Steven Spielberg také dostal (po čas svého studia filmu na Kalifornské státní univerzitě) 3 kredity v paleontologii za svůj trhák Jurský park jako výraz uznání.

Marlon Brando

Slavný představitel Dona Corleoneho v trháku Kmotr (ale také režisér) natočil v roce 1961 poměrně úspěšný western Křivák, ve kterém si střihl hlavní roli. Brando, držitel dvou Oskarů, se však zapsal do dějin také jako vynálezce. Brando byl kromě skvělého herce také milovníkem bubnů, tento koníček jej oslovil až ve stáří. A právě v tomto oboru má Brando zaregistrovaný patent. Povedlo se mu posunout hranici lidského vědění a udělat malou revoluci v hudbě. Vymyslel mechanismus, kterým se pomocí obvodu v bubnu ladí. Tento mechanismus funguje také automaticky – obsahuje převodník a v momentě, kdy je rozdíl mezi požadovanou (nastavenou) a skutečnou frekvencí, vyšle signál.

James Cameron

Není velkým překvapením, že se otec Terminátora či Avatara nebo Titaniku zabývá také vědou. Patent tohoto známého režiséra úzce souvisí s jeho prací. Jedná se o nový typ podvodní kamery, který byl použit při natáčení již zmíněného Titaniku, ale také skvělého sci-fi Propast. Inovace, kterou si v roce 1991 zaregistroval jako patent č. 4996938, spočívá v možnosti rozšířeného pohybu objektivu. Jinými slovy, před jeho vynálezem jste museli otáčet celou kamerou, abyste dosáhli kýženého úhlu. Cameronův vynález tedy umožnil pohyblivost trupu, a tedy možnost nastavit požadovaný úhel bez nutnosti otočit celou kameru. Pro úplnost zbývá dodat, že se na tomto patentu podílel také jeho bratr Michael.

George Lucas

Otec Indiana Jonese a hlavně ságy Star Wars vnesl do dějin filmu mnoho inovací, a to hlavně v oblasti speciálních efektů. Každý díl posunul laťku dál a přinesl nové možnosti. Velkých úspěchů se svou sci-fi ságou dosáhl ještě před vynálezem CGI – počítačové animace. George Lucas má zaregistrováno asi 20 patentů, všechny se pojí k jediné věci – akčním figurkám. Ty byly vynalezeny již dříve, ale Lucas jim dal novou podobu. První figurka, již použil jako ukázku svého patentu, byla miniatura Boba Fetta – námezdního lovce odměn. Akční figurky Star Wars jsou dodnes jedny z nejprodávanějších na světě.

Jamie Lee Curtis

Kdo by neznal Michaela Myerse z hororu Halloween? Jamie Lee Curtis si tady střihla roli Laurie Strode, studentky kterou Myers pronásleduje. Diváci si ji také mohou pamatovat z výborného thrilleru Pravdivé lži. Jamie má kromě herectví také řadu koníčků, zmínit můžeme například hraní populární hry World of Warcraft. Do světa patentů se zapsala vynálezem, který jste možná využívali i vy. Řeč je o plenkách. Její vynález je úplně prostý – rozhodla se prodávat plenky pro děti společně s jednorázovými ubrousky uvnitř pleny.

Zdroje: wikipedie, patents.justia.com., csfd.cz

KAM DÁL: Nejhorší filmy české kinematografie: Zoufalý Krampol a erotické devadesátky.