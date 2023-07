Obrovské chyby ve slavných filmech: Jejich tvůrci se museli zbláznit

Auta v historickém filmu Statečné srdce nebo kyslíková bomba na římském povozu v oscarovém Gladiátorovi. Některých chyb si možná hned na první pohled nevšimnete, ale bystré oko vám poodhalí, že i ti nejlepší profesionálové ve filmové branži jsou jenom lidi.

U filmu je čas peníze a v drahém kolotoči záběrů a stovek scén se prostě některé věci objeví až ve střižně. Režisér si pak nervózně okusuje nehty, protože stojí před rozhodnutím, zda takový detail použít. Spoléhat na to, že si toho někdo nevšimne, je však velice naivní. Tady jsou některé z nich.

Kultovní Pelíšky

Ani legendárnímu českému filmu Pelíšky se nevyhnuly drobné chybičky. Je pravda, že nejde o nic do očí bijícího, ale pozorné oko diváka si může všimnout hned několika chyb. V jedné scéně, kdy Jiří Kodet přinese do svého bytu vánoční stromeček a opírá ho o stěnu, se na pár vteřin objeví ruka schovaného člena štábu, jenž se má postarat, aby stromeček nespadl.

Pár nechtěných filmových kouzel se také odehrává s kostýmy. Když Miroslav Donutil trhá kapitalistický plakát před očima vzdorujícího syna, má na sobě v jednom záběru svetr a v druhém už ne. Stejně záhadně mizí i šátek Stelly Zázvorkové.

Ty, kteří si potrpí na důslednosti souvislostí, zase zabolí záběr, kde stojí zaparkovaná škodovka. Tento model se začal vyrábět až o pět let později. Kultovní film o automobilu z budoucnosti už to však není…

Historické filmy

Žánr, který patří vůbec mezi ty nejnákladnější, dělá jistě hluboké vrásky všem skriptkám, které musí hlídat nejen souvislosti, ale hlavně to, aby se do vzdálené minulosti nedostalo něco ze současného světa. Ne vždy se to povede, ale „cestování“ v čase není jediný problém, kterého si bystrý divák může povšimnout. Když Tom Cruise na svém koni ve filmu Poslední samuraj zastaví mezi svými válečníky, jeden dostane tvrdý kopanec od koně přímo do rozkroku.

V historických filmech zcela logicky vynikají hlavně dobové nesrovnalosti. Když se totiž mezi postavy z Gladiátora připlete člen štábu, je to prostě více na očích. V tomto filmu se to stalo rovnou dvakrát. I přes další nesrovnalosti, jakými je například již zmíněná dobře viditelná kyslíková bomba při boji v Koloseu, je jasným vítězem film Statečné srdce.

Zde se totiž ve 13. století objevují hned dva automobily, kaskadérská lanka držící herce v sedlech koní a gumová sekera, s kterou se jeden z válečníků rozeběhne proti svým nepřátelům. Chybám se nevyhnul ani oscarový Titanic. Zde je možné si povšimnout, že příď lodě je na dvou záběrech ve filmu velmi odlišná. Ve skleněných dveřích si divák může všimnout kamery a na vteřinku je v nočním záběru vidět osvětlené město na pobřeží, které jistě nemohlo ležet uprostřed Atlantického oceánu.

České pohádky a Hvězdné války

Chybám se nevyhnuly ani české pohádky. V Pyšné princezně jsou v jeden moment na poli vidět sloupy elektrického vedení a ve filmu Jak se budí princezny má zase postava Jakuba na ruce hodinky, které určitě do podobné doby nepatří.

Legendární se stala chyba ve filmu Hvězdné války, kdy jeden ze stormtrooprů narazí hlavou do zdi. Režisér George Lucas následně vyslyšel přání fanoušků a ve filmu chybu ještě zdůraznil zvukem a nenápadným komentářem: „Hangover (kocovina),“ zazní z úst dabéra.

Seznam velkých i malých chybiček rozšířil také populární seriál Hra o trůny. V některých dílech bychom našli nesrovnalosti ve střihu, kdy jeden voják nejprve drží pochodeň v levé ruce a následně pouze kouzlem střihu v pravé, nebo třeba mizející pečeť na vzkazu Sansy Stark.

Tu nejznámější chybu si pro sebe schovala až jedna z posledních epizod. Podle záběru kelímku s kávou na stole existoval v dobách minulých evidentně nějaký řetězec, který vám udělal velké cappuccino s sebou.

Zdroje: redakce, csfd.cz, moviemistakes.com, thesun.co.uk

