Pelíšky, Láska nebeská a další: Filmy, bez kterých by Vánoce nebyly Vánocemi

Sám doma

Macalay Culkin a dva neohrabaní lupiči. Taky skvělý soundtrack od mistra filmové hudby Johna Williamse. Sám doma, to je zkrátka vánoční klasika. Některé hlášky z tohoto filmu se staly nesmrtelnými, stejně tak mnohé léčky, které malý Kevin lupičům postaví do cesty.

Láska nebeská

Byť není Láska nebeská žádná léty osvědčená klasika, mnozí z nás už si Vánoce bez tohoto skvělého snímku už neumějí ani představit. Co zdobí tento film především? Tak třeba několik příběhů, které se všechny protnou jak jinak než o Vánocích. Či skvělá píseň Christmas Is All Around od Billyho Macka. Anebo vynikající Keira Knightley v jedné z hlavních rolí.

Láska nebeská se zkrátka povedla. Nelze se divit, že jí televizní programy dávají mnohdy přednost před tradičními pohádkami. Koho mimochodem tento film zaujal, určitě neprohloupí, když zhlédne i jiný počin režiséra Richarda Curtise – film Piráti na vlnách z roku 2009.

Grinch

Něco pro ty, kteří se k Vánocům nestaví veskrze pozitivně. Grinch, který nenávidí Vánoce a kterého skvěle ztvárnil legendární komik Jim Carrey, se v televizích objevuje od roku 2000. Za tu dobu se stačil stát jedním z nejoblíbenějších vánočních příběhů. Není divu, že se slavný zelený skřet letos objevil v dalším filmu. Tentokrát animovaném.

Tři oříšky pro Popelku

A nyní něco jiného. Tři oříšky pro Popelku, to je naše vánoční klasika. Na Štědrý den se tento film z roku 1973 vysílá takřka odnepaměti. Režisér Václav Vorlíček zpracoval námět Boženy Němcové, do hlavních rolí obsadil Libuši Šafránkovou a Pavla Trávníčka, závěr vyšperkoval písní od Karla Gotta Kdepak ty ptáčku hnízdo máš – a úspěch je zaručen. Těžko říct, zda Popelku z vánočního piedestalu ještě někdy něco vystrnadí.

Pelíšky

Jan Hřebejk je režisér, který je oblíbený a poměrně plodný. Přesto se zdá, že Pelíšky z roku 1999 překoná jen stěží. Adaptace knihy Petra Šabacha je neodmyslitelně spojena s Vánoci především proto, že na ni diváci rok co rok narážejí na Štědrý večer. I zde máme několik nesmrtelných hlášek (tu nejznámější zde bohužel nemůžeme citovat) a rovněž skvělý soundtrack. Začíná to Václavem Neckářem a písní Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a končí Vladimírem Mišíkem, respektive kapelou Blue Effect a Slunečným hrobem.

Anděl Páně

Pohádka režiséra Jiřího Stracha vznikla v roce 2005 a i zde tvůrci využili klasické dílo české spisovatelky Boženy Němcové. V roce 2016 vtrhlo do kin pokračování této pohádky a úspěch to byl zcela mimořádný. Od té doby diváci vyhlížejí třetí pokračování tohoto filmu, v němž hlavní roli ztvárnil Ivan Trojan. Zatím bohužel není jasné, zda se někdy dočkáme. Přesto je Anděl Páně vánoční klasikou.

