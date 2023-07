Objevujte krásy Chorvatska netradičně! Na lodi i po souši

Pokud byste letos chtěli tuto úžasnou zemi prozkoumat netradičně, máme pro vás pár tipů.

Užijte si moře na lodi

Opusťte přeplněné pláže a vydejte se na moře. Pokud máte vy nebo někdo z vašich známých kapitánské zkoušky, domluvte se spolu a můžete si uspořádat nezapomenutelnou dovolenou v námořnickém stylu. Krásné ostrůvky a moře můžete objevovat už kousek od pevniny.

Loď si zamluvíte přes charterové společnosti online a snadno si vyberete typ i velikost. Pronajmout si tak plachetnici, katamarán nebo dokonce jachtu v Chorvatsku není žádný velký problém. Díky tomu se dostanete na místa, která vás doslova nadchnou. A pokud ještě kapitánské zkoušky nemáte, můžete toto léto věnovat absolvování kapitánského kurzu, nebo si plavidlo pronajmout i s kapitánem.

Ušetřete díky kempům

Pokud jste to zatím nezkusili, vydejte se do Chorvatska kempovat. Ubytování v kempech vás vyjde přeci jen o něco levněji nežli v all inclusive hotelech. Kromě toho se tu budete cítit volnější a děti si budou běhání po kempu užívat.

Že nemáte žádné kempovací vybavení? Nevadí. V řadě chorvatských kempů si můžete pronajmout také plně vybavené mobilhomy. Díky nim spojíte výhody kempu i klasického ubytování.

Pokud toužíte po moři, vybírejte takové kempy, které jsou přímo u moře. Vždy si ověřte, že mají jednoduchý a bezpečný přístup na pláž.

Věnujte se vodním sportům

Pokud vás nebaví jen tak se válet na pláži, můžete svůj volný čas v Chorvatsku věnovat něčemu užitečnému. Můžete se například seznámit s windsurfingem nebo kiteboardingem.

Skvělým místem na učení je například poloostrov Pelješac. Některé sportovní školy jsou dokonce české, slovenské nebo polské, takže se v nich dorozumíte, a sídlí přímo v kempech. Učit se tu můžou už malé děti. Jen pláž je kamínková, což ne každý ocení.

Zdroj: archiv autora

Objevte neznámé vnitrozemí

Chorvatsko máme spojené hlavně s dovolenou u moře. Ale tato krásná země nabízí také jedinečná místa ve vnitrozemí, a to nejen Plitvická jezera. Navštivte například nádherný národní park Paklenice či malebné Slunjčické vodopády s historickou osadou Rastoke.

Zdroj: Unsplash.com

Pokud toužíte po klidu, okouzlí vás například Bačinská jezera v blízkosti Makarské riviéry. Jsou to nádherná krasová jezera zasazená mezi kopci. Čeká vás tu plavání, jízda na loďce, menší turistika, ale třeba i rybolov či sladkovodní ryby za dobrou cenu. Navštívit můžete také nedalekou řeku Neretva, která ústí až do moře.

Pozorujte ptáky

Pro nadšené amatérské ornithology je Chorvatsko rájem. Například na Istrii se nachází mokřadová oblast Palud, kde je možné pozorovat až 200 různých druhů ptáků. K vidění jsou tu například vzácné bekasiny nebo potápky. A při té příležitosti máte možnost prozkoumat celé okolí plné různých farem s ubytováním.

Další oblastí na sledování ptáků je oblast Kopački rit, která se nachází u srbských hranic. Oblast však stojí za vidění. Nádherná příroda, možnost pozorovat až 250 druhů ptáků a projet si mokřady, jezírka a říčky na lodích vám zajistí jedinečné zážitky. V blízkosti je dokonce camping, kde se můžete ubytovat také v chatkách.