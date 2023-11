Kam se podělo legendární duo Eva a Vašek? Žijí částečně odděleně, ona si dokonce nechala změnit jméno

Manželé Eva a Václav Ševčíkovi se zejména pro starší fanoušky stali něco jako bohy. Lidé je milovali, prodej jejich desek s dechovkou lámal rekordy. Pak ale zmizeli a jen málokdo věděl, kde je jim konec. Kariéru na hřebík však nepověsili, spíš právě naopak. Museli ale udělat některá rozhodnutí, která je doslova rozdělila.

Eva a Vašek by nevyslovili

Vždycky měli velmi podnikavého ducha. Díky tomu je osud zavál na Floridu, kde opět začali plnit koncertní sály a samozřejmě také vydělávat hodně peněz. Proslavovat se tu však začala téměř výhradně Eva, která si musela změnit jméno na Eva Adams, aby ji americké publikum více bralo. Celkem logický krok.

„Myslím si, že to bylo šťastné řešení. Ona už dneska má na celé Floridě i v Texasu své diváky a posluchače. A to jméno, které oni umí vyslovit, je velmi příjemné. Oni jí říkají Eva Adams, občas Eva a Adam, když vidí mě. Ale rozhodně by Eva a Vašek nevyslovili,“ řekl mužský člen pěveckého dua před časem webu Expres. Do Česka se však pravidelně vrací, tuzemský fanoušek o ně nepřichází. Na Floridě vždy jen „přečkají“ zimu. Letos v létě tak byli vidět a slyšet třeba v Chebu, Slavičíně či Kolíně.

Mysleli na budoucnost

Kariéra Evy v USA má však za důsledek, že letos poprvé odletěla za velkou louži jen ona a dcera. Vašek zůstal doma, odděleně prožijí i vánoční svátky, jeden bez druhého oslaví také příchod roku 2024. „Vše v životě je cíl a domluva. Eva tam má řadu smluv na vystoupení jako Eva Adams a já se věnuji v Čechách novému formátu hudby,“ nechal se slyšet pro web Prima Ženy.

Vše ale bylo předem pečlivě promyšleno a naplánováno. Ševčík přiznal, že manželku na sólovou dráhu připravuje už od jejích pětatřiceti. „Důvod byl prostý, jsem o sedmnáct let starší, za pár týdnů mi bude sedmdesát. Říkal jsem si, co by nastalo, kdyby se se mnou něco stalo. To by se Eva na pódiích musela představovat jako Eva bez Vaška? Proto nastoupila na sólovou dráhu.“

Je otázka, jak se bude jejich společná budoucnost dál vyvíjet. Nebo nebude? Podle některých zdrojů se Vašek stále víc přesouvá do role jakéhosi manažera a prý se dá předpokládat, že zpívání brzy pověsí na hřebík. Třeba to ale nakonec bude všechno jinak a jako už mnohokrát všem dokážou, že opravdu umí překvapovat.

