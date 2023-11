Kam se poděla krásná Pamela z Účastníků zájezdu? Vede se jí dobře, nešťastná láska ji nepoložila

Ona snad nestárne! I když od premiéry filmu Účastníci zájezdu uplynulo už sedmnáct let, představitelka Pamely vypadá stále úžasně. Jitka Kocurová jako by zastavila čas. Možná je to ale i tím, že showbyznysu dala sbohem a věnuje se úplně jiným věcem. Na společenský večírek maximálně občas odskočí.