Kam se poděla krásná Jeskyňka z Básníků? Její život má do filmové celebrity daleko

Dnes je Adrianě Tarábkové, nyní Romanové 57 let. Roky jí však na kráse neubraly. Zatímco Pavla Kříže připravila o iluze, pro sebe si přichystala perfektní život mimo filmové kamery. Návrat do showbyznysu ji prý nikdy nelákal. Ostatně, ono se není moc čemu divit. Naposledy ji tak mohli fanoušci a diváci před kamerou vidět v roce 1993, kdy se doslova mihla ve čtvrtém díle Konec básníků v Čechách.

„Jsi modrá jako hladina, jsi řeka, která usíná, jsi jako nebe za úsvitu a věříš na lži ze soucitu…“

Úspěšná podnikatelka

Půvabná blondýnka se na Slovensku po vysoké škole provdala za funkcionáře ŠK Slovan Bratislava Zdena Romana a začala fungovat ve své firmě na obalové materiály. I přes počáteční karamboly se z ní stala velmi úspěšná podnikatelka. Porodila syna Tomáše a v „domečku“ v Bratislavě společně žijí pohodový život bez záře reflektorů.

Přestože Jeskyňka dala přednost rodině před dráhou celebrity, dodnes jí podle mnoha informací chodí velmi vřelé dopisy od fanoušků. Nezapomněli na ni – stejně jako nezapomněli producenti a režiséři. V roce 2011 jí nabídli hlavní roli v jednom slovenském seriálu. Ona však odmítla. Neměla zájem znovu naskočit do mediálního kolotoče, který je dnes navíc mnohem drsnější než v dobách, kdy natáčela Básníky.

Po boku Lukáše Vaculíka

Přitom ne všichni vědí, že jako herečka to nebyla zdaleka jen Jeskyňka. Už v roce 1984 si ji režisér Miloslav Luther vybral do pohádky Král Drozdí brada, kde si zahrála princeznu Annu. Mimochodem, setkala se zde s Lukášem Vaculíkem. Možná jako jedna z mála mu však nepodlehla, pár tvořili pouze před kamerou.

Když se krátce poté objevila na titulní straně magazínu Dievča, zaznamenal ji zde režisér Dušan Kelin. Nechal se slyšet, že měla čáru mezi poprsím až k bříšku. To byl v antickém Řecku symbol největší krásy. Role v Básnících tak byla na světě. Jediným zádrhelem se stala její slovenština, která nešla odbourat. Musela ji tak namluvit Miriam Chytilová.

Smáli se jí kvůli postavě

Přitom není žádným tajemstvím, že Romanová se v mládí za svůj vzhled styděla, měla kvůli němu deprese. Nepřipadala si atraktivní, spíš naopak. Povídá se, že se jí spolužáci na základní škole vysmívali, protože byla velmi štíhlá. Tenkrát by ji určitě nenapadlo, že bude jednou filmovou hvězdou.

„Ještě na začátku školního roku v osmé třídě jsem stála v řadě při tělocviku jako nejmenší na posledním místě. Všechny moje spolužačky už vypadaly jako ženy. Já byla malá a hubená jako kotě. O rok později jsem byla najednou druhá nejvyšší, ale stále hubená. Dnes by to bylo možná plus, ale v době, když jsem dospívala já, ještě kult štíhlosti nebyl na pořadu dne. Takže jsem vyrůstala s pocitem, že všechna děvčata kolem jsou krásná a já je možná někdy dostihnu,“ řekla před časem v rozhovoru pro Mladou frontu DNES.

