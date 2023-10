Psychotest, který rozdělil lidi. Polovina z nich totiž nevidí to, co by měla

Vidíte to, co byste měli, nebo nevidíte? Zapeklitá otázka, která vlastně ani nedává smysl. Jak můžete vědět, co byste měli vidět, že? O tom to ale právě je. Tato optická iluze rozdělila veřejnost, protože padesát procent lidí vidí úplně něco jiného než druhá polovina. Jenže, jak je to vůbec možné? Obrázek je přeci stále jeden.

Každý to zvládl jinak rychle

Podmanivý obraz si hraje s vaším zrakem. Iluzi vytvořil v roce 2006 Anthony Norcia, profesor psychologie a vizuálního rozvoje na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Optická iluze je založená na tzv. segmentačních signálech. „Na první pohled opravdu neuvidíte to, co na obrázku je. Spíš vám to bude připadat jako obdélníky. Ve skutečnosti jde o 3D struktury s jasně uzavřenými hranicemi,“ vysvětloval odborník pro web Daily Mail.

Profesor Norcia ve svém výzkumu ukázal obrázek asi 100 lidem, kterým trvalo průměrně 45 sekund, než viděli kruhy. Někdo koukal déle, další byl však hotový za deset, patnáct vteřin. Když iluzi zveřejnil italský inženýr Massimo Orgiazzi na svém twitterovém účtu, téměř okamžitě se vzedmula lavina diskusí.

Dokážete „oblbnout‘ mozek?

Jeden z diskutujících viděl kruhy okamžitě, další je nespatřil ani po deseti minutách intenzivního zírání. Podle profesora Norcia je nutné, aby se každý stoprocentně soustředil. V opačném případě kruhy prostě neuvidí. Jak na to, se můžete podívat v tomto videu.

Iluze je založena na faktu, že mozek je silně zaměřen na identifikaci objektů. Lépe řečeno na to, co vidí „na první dobrou“. V tomto případě šlo o panely či „strop v kostele“. Na druhou stranu se nemusíte bát – chce to jen trochu cviku a mozek dokážete obalamutit poměrně snadno.

