Kačenku z filmu S tebou mě baví svět si vzala sekta. I další děti mají pohnuté osudy

Kdo by neznal komedii S tebou mě baví svět! Partička dětí s tatínky vyrazí do hor, aby zde společně prožili skvělá dobrodružství. Mezi prcky byla i Kačenka, kterou si zahrála Marta Buchtíková. Její osud však rozhodně veselý není. Jako by se po ní slehla zem.