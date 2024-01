Je to tvář Jacka Rozparovače? Našli ji na vycházkové holi staré 130 let

Jack Rozparovač byl zodpovědný za vraždy nejméně pěti prostitutek v oblasti Whitechapelu. Mary Ann „Polly“ Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes a Mary Jane Kelly byly zavražděny zvlášť ohavným způsobem, když jim byla podříznuta hrdla. V některých případech pak byly ženám odebrány vnitřní orgány a jejich těla byla zohavena.

Právě kvůli v podstatě profesionálnímu vykuchání obětí si tehdejší kriminalisté mysleli, že pachatelem bude někdo, kdo nůž používá ve své profesi. Mluvilo se nejčastěji o chirurgovi či řezníkovi. Za posledních 130 let se na veřejnost dostala celá řada „zaručeně správných“ jmen, případ přesto zůstává dodnes nevyřešen.

Policie prý měla portrét vraha

„Nikdy se doopravdy nedozvíme, kdo to udělal. Stopy jsou pryč, není na čem stavět. Samozřejmě pokud by v té době mohli využívat DNA, asi bychom dnes naprosto přesně znali totožnost sériového vraha. Na kdyby se ale nehraje nikde, natož v kriminologii,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Boris Kostka, který se fenoménem Jacka Rozparovače zabývá několik desítek let.

Podle něj měli policisté dokonce portrét vraha, který sestavili svědkové. „Byl ale natolik nepřesný a neurčitý, že se s ním nedalo moc pracovat. A postupem času se do obrazu stále víc a víc vnášely legendy a historky, které neměly s pravdou mnoho podobného.“

Záhadná hůl s rytinou obličeje

Je tu však ještě jedna zajímavost. Existuje totiž vycházková hůl, o které se odborníci z Policejní akademie domnívají, že v sobě nese pravou tvář masového vraha. Předmět měl původně v držení vrchní inspektor Frederick Abberline z Metropolitní policie, který vedl vyšetřování nevyřešených vražd ve Whitechapelu.

Hůl ale byla ztracena po uzavření Policejní akademie v Bramshillu v roce 2015, kde byla vystavena, a nevědělo se, kde je jí konec. Loni ji však znovu objevili dva zaměstnanci Policejní akademie, kteří procházeli policejní archiv. Ačkoli strašidelná rytina na holi pravděpodobně nemůže definitivně vyřešit debatu o identitě Jacka Rozparovače, odborníci se domnívají, že jde o zajímavý pozůstatek z této temné a ponuré kapitoly londýnské historie.

„Nalezení hole pro nás bylo vzrušujícím okamžikem. Jack Rozparovač je jedním z největších a neslavnějších případů vražd v naší historii a jeho zločiny byly významné pro vydláždění cesty moderní policii a forenzní vědě, protože přiměly policii, aby začala experimentovat a vyvíjela nové techniky. Mluvíme například o ochraně místa činu, profilování a fotografování,“ uvedl v prohlášení Antony Cash z Policejní akademie.

Zdroje: redakce, iflscience.com, Boris Kostka

