Nejhorší sérioví vrazi historie: Některým zrůdám na tomto seznamu se nevyrovná ani Jack Rozparovač

Sériový vrah je definovaný jako někdo, kdo zavraždí více než dva lidi, dalším specifikem je, že jsou tito lidé zavražděni v různém čase. Připravili jsme pro vás některé z nejznámějších sériových vrahů vůbec.

Jack Rozparovač

Jako první na našem seznamu je "Jack Rozparovač", sice mu říkáme tímto jménem, ale dosud nevíme, kdo za vraždami, které dodnes nahánějí husí kůži, doopravdy stál. Poprvé vraždil v roce 1888, jeho oběťmi se tehdy, v londýnské čtvrti Whitechapel, stalo pět "žen lehkých mravů“, jak uvádí web Britannica.

Podle způsobu provedení jednotlivých vražd vyšetřovatelé předpokládali, že Jack Rozparovač je někdo zručný se skalpelem. Mohlo jít mimo jiné i o řezníka nebo chirurga. Všechny mrtvoly totiž byly rozřezány velmi specifickým způsobem. Během svého vražedného řádění se policii vysmíval. Vyšetřovatelům totiž posílal dopisy, ve kterých své zrůdné činy popisoval.

V průběhu let bylo na základě různých důkazů a teorií obviněno mnoho podezřelých, ale vraha nikdy nenašli. Každopádně Jack není nejhorší bestií v historii.

Jeffrey Dahmer

Dalším notoricky známým sériovým vrahem je Jeffrey Dahmer. Zabíjet začal, když mu bylo pouhých 18 let. Jeho první oběti vzal život roku 1978 a ve vraždění pokračoval až do roku 1991. Tehdy mu jedna z jeho budoucích obětí utekla a policii pak zavedla přímo na místo ohavných činů, tedy přímo k němu domů. Svých obětí se zbavoval tak, že je rozpouštěl v kyselině, policie by mu tedy nejspíše nic nedokázala, pokud by doma neměl vystavené fotografie všech jeho hrůzostrašných činů.

Všude po bytě měl fotografie zmrzačených těl a jejich částí. O svůj život kvůli němu přišlo celkem 17 lidí, většinou se jednalo o mladé muže. Ve vězení ale moc dlouho nepobyl, v roce 1994 byl zabit svým spoluvězněm.

Harold Shipman

Shipman, neboli "Doktor Smrt", zabíjel své nic netušící pacienty, bylo jich nejméně 218, je ale pravděpodobné, že jejich reálný počet je mnohem vyšší. Svou lékařskou praxi provozoval od roku 1972 až do roku 1998.

Jeho podezřelých aktivit si jako první všiml jeden z pracovníků krematoria, který si jednoho dne uvědomil, že vídá až příliš kremačních certifikátů podepsaných jedním jediným lékařem. Tento kremační pracovník se s celou situací svěřil policii, ale nebylo to nic platné.

Přišlo se na něj až v momentě, kdy se pokusil zfalšovat závěť jedné ze svých obětí ve svůj prospěch a upozornil tak na sebe. Nakonec byl odsouzen v roce 2000 a o čtyři roky později spáchal ve vězení sebevraždu.

John Wayne Gacy

Stavební dělník John Wayne Gacy je ukázkovým příkladem toho, že sériové vrahy je často velmi těžké odhalit, protože se na první pohled zkrátka zdají zcela "normální".

Gacy dokonale zapadal do společnosti a nebudil tak sebemenší podezření, dokonce se i angažoval v politice, někdy bavil děti v kostýmu klauna.To, že je to jeden z nejbrutálnějších vrahů na světě, by do něj zkrátka nikdo neřekl.

Podezřelým se stal v roce 1978, když se jeden 15letý chlapec nevrátil domů. Tento chlapec byl totiž naposledy zpozorován v jeho blízkosti. Někteří na podezřelé aktivity a jevy spojené s jeho osobou upozorňovali již dlouho předtím, ale policie obviněním nevěřila.

Pod jeho domem se našlo 30 pohřbených těl. Nakonec byl odsouzen za vraždy, mučení a znásilnění svých obětí. V roce 1994 byl popraven.

Zdroj: Britannica

