Borhyová v slzách, asi se nikdy nevdá. Zloduch nebyl jen Hrdlička, chlapi jí hodně ublížili

Dnes je krásná blondýnka s právníkem Michalem Smečkou, a i když se o jejich vztahu říká a píše hodně věcí, vypadají spolu spokojeně. Malou kaňkou možná je, že on má trávit dost času v Brně, snad na ni jednu dobu dokonce tlačil, aby se tam přestěhovala. Což samozřejmě Lucie Borhyová udělat nemůže kvůli práci. Minimálně dočasně je na Prahu dost fixována. Na druhou stranu může jít o klepy a moravská metropole nikdy ani ve hře nebyla.

S Babickým na pohodu

Buď jak buď, moderátorka se i přes mnoho „zaručených informací“ o veselce za Smečku stále neprovdala. Důvodů mohou mít víc, jedním z nich je ale podle všeho skutečnost, že Borhyová si z minulosti odnesla nejen šrámy na duši, ale i na srdci, kvůli kterým má problém o svatbě vůbec uvažovat. Nikdo by se jí vlastně ani nemohl divit.

O ruku už ji totiž požádali tři muži. Jako první to byl golfista a podnikatel Alan Babický. S tím se ale ještě rozešla po devíti letech vcelku pokojně a iniciativa byla spíš na její straně. Dokonce se říkalo, že už to chtěla udělat dávno předtím, než se ke kroku reálně odhodlala. Každopádně i po ukončení vztahu zůstali přáteli.

Papadakis a tahanice o syna

Její další poměr už tak hladký nebyl, lépe řečeno jeho konec. Chodila totiž s řeckým hoteliérem Nikem Papadakisem, otěhotněla a zdálo se, že je všechno zalité sluncem a brzy se bude konat svatba. Tím spíš, že i když se povídalo, že se v průběhu jejího těhotenství rozešli, spekulace alespoň zdánlivě utnuli tím, že si Jihoevropan nenechal ujít narození syna Lucase.

Až pak se provalilo, že pár spolu už nějaký ten pátek není. A aby toho nebylo málo, začaly nechutné tahanice o to, kdo bude mít klučinu v péči. Borhyová nakonec „vyhrála“, ale rozhodně si neprošla ničím příjemným.

Hrdlička si budoval kariéru

O tom, že má moderátorka slabost pro exotické typy, svědčil i její další románek, tentokrát se sporťákem Michalem Hrdličkou, který jako by jejímu expartnerovi z oka vypadl. Připomínal totiž jeho mladší verzi. Zpočátku jim nevadilo, že je její kolega o jedenáct let mladší, šlapalo jim všechno v pohodě.

Říkalo se však, že jako vycházející televizní hvězda slavnou partnerku využil k tomu, aby si udělal jméno. Ať to bylo jakkoli, narodila se jim dcera Linda, žádný restart vztahu se ale nekonal. Nakonec se stalo to, o čem se spekulovalo – i přes zasnoubení ji Hrdlička opustil a zanedlouho začal randit s tenistkou Karolínou Plíškovou, kterou si následně vzal.

Měl i jiné ženy?

Je otázkou, jestli rozpad vztahu s Hrdličkou má vůbec Borhyovou mrzet. Velmi nahlas se totiž šuškalo o tom, že ji moderátor podváděl „na každém rohu“. Jeho pověst nenapravitelného proutníka by tomu odpovídala, pravdu ale nejspíš zná jen on. Borhyová však tímto vztahem zkompletovala „zásnubní hattrick“, do skříňky si mohla položit třetí zásnubní prstýnek.

Co bude dál, je zatím asi spíš ve hvězdách. Uvidíme, jestli se Smečka odhodlá a poklekne před ní, nebo jestli moderátorka raději všechny dosavadní náznaky utnula a jasně mu sdělila, že už zkrátka nechce...

