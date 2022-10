Polštářový vrah: Pro luxus vraždil seniorky. Ve vězení se oběsil pomocí tkaniček od bot

V touze po penězích mu padaly za oběť nevinné seniorky, které vraždil v jejich vlastních domech a udusil je polštářem. Jejich postel se pak snažil naaranžovat tak, aby to vypadalo jako přirozená smrt. Nezapomněl stařičké dámy také okrást. Za oběť mu padlo nejméně 23 lidí, ačkoliv samotný vrah se nechal slyšet, že jich bylo nejméně 150. Pokud by to měla bývala policie podložené důkazy, byl by to francouzský vrah s nejvíce obětmi.