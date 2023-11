Smutný osud herečky Hany Vítové: Zlomila ji sebevražda jediné dcery, zemřela nešťastná a opuštěná

Byla krásná i talentovaná – stejně jako její kolegyně Adina Mandlová nebo třeba Lída Baarová, a přesto se na Hanu Vítovou přece jen tak trochu zapomíná. A to navzdory tomu, že na rozdíl od nich se nenechala semlít událostmi druhé světové války a vyhnula se pozdějšímu nařčení z kolaborace. Přesto po válce její hvězdná kariéra uvadala. Ostatně, o moc lépe na tom nebyl ani její soukromý život.

Dívka ze slavné rodiny

Hana Vítová měla umění v krvi. Vždyť se narodila známé pěvecké dvojici, sólistovi opery Národního divadla Hanuši Laškovi a jeho ženě Haně, také operní pěvkyni. A tak není divu, že od dětství tíhla k divadlu, i když původně uvažovala o učitelské kariéře. Měla ale – na rozdíl od mnoha jiných – tu výhodu, že ji sami rodiče směrovali na konzervatoř. Tam sice nastoupila, ale nikdy studium nedokončila. Místo toho hned po dvou letech nastoupila do olomouckého divadla, odkud ji k sobě do Osvobozeného divadla přetáhli Voskovec s Werichem. Až do té doby vystupovala budoucí hvězda ještě pod svým skutečným jménem, tedy Jana Lašková. S nástupem k Werichovi ale bylo potřeba udělat změnu, nechtěla žít ve stínu svých známých rodičů, a tak bylo rozhodnuto. Hana Vítová znělo dobře.

Z manželství do manželství

Kariéra – teď již Hany Vítové – se slibně rozvíjela, a dokonce se zdálo, že bude mít štěstí i v osobním životě, když potkala svého prvního muže, zpěváka Járu Pospíšila. Chvíli společně žili v Olomouci, ona kvůli němu opustila Osvobozené divadlo, ale stále to nebylo to pravé. Vrátili se do Prahy a tady se jejich manželství definitivně rozpadlo. Hana Vítová zůstala sama, ale ne na dlouho. Podruhé se vdala za šéfredaktora časopisu Kinorevue Bedřicha Rádla, který již dříve ve svých článcích opěvoval hereččinu krásu a inteligenci. Z manželství se dokonce rok po válce narodila dcera Bedřiška, jejíž život byl ale všechno, jen ne šťastný a dlouhý.

Podivné soužití

Dceři Hany Vítové a Bedřicha Rádla ještě nebylo ani deset let, když se její rodiče rozváděli. A aby toho nebylo málo, neměla slavná herečka kam jít, proto celých dalších sedm let zůstala žít v jednom bytě se svým bývalým manželem. A nejen to, o jednu kuchyň i koupelnu se musela dělit dokonce s jeho novou přítelkyní Natašou Tanskou. A protože ta neuměla vařit, starala se Hana Vítová nejen o vlastní dceru, ale také o exmanžela, a dokonce i o Tanskou. Kdo jiný by byl na takové soužití ochoten přistoupit? Rádl to měl ostatně zařízené opravdu zajímavě. V domě, v němž s jediném bytě žil s bývalou i současnou ženou, žila i jeho první manželka Světla Svozilová, kterou pro změnu dříve opustil kvůli Vítové. A pak že jsou podobné příběhy jen fantazií spisovatelů.

Tragédie, kterou nelze překonat

I když se Hana Vítová už tak potýkala s problémy, které jí život stavěl do cesty, práci neměla, lásku ztratila a žádným velkým bohatstvím také neoplývala, měla přijít ještě jedna, ta největší rána, jakou může matka zažít. Ve dvaceti letech se z vlastního rozhodnutí zabila její jediná dcera Bedřiška. Na citlivé dívce se dozajista podepsala poněkud bizarní situace spolužití tak podivné společnosti v jednom bytě, navíc se podle všeho beznadějně zamilovala do tehdejší hvězdy Jiřího Suchého, aniž ten by o tom měl vůbec tušení. A tak se jednoho dne stalo, že se nešťastná mladá žena zamkla v koupelně a podřezala si žíly. Když se ji matka, která tušila neštěstí, snažila zachránit, vyskočila Bedřiška z okna, a tím svůj osud zpečetila.

Smutný konec bývalé hvězdy

Hana Vítová se od té doby už nevzpamatovala. Nejenže ji navždy trápila smrt jediného dítěte, ale nedlouho poté se stala další tragédie. Při dopravní nehodě se vážně zranila a kromě nohy si odnesla doživotní nešťastnou památku také na obličeji. Svůj zármutek a samotu se snažila sice alespoň trochu vytěsnit a pracovala na různých překladech, dokonce spolupracovala s televizí na tvorbě otázek pro vědomostní soutěže, ale stále častěji utápěla chmury v alkoholu. Zemřela ve třiasedmdesáti letech v roce 1987 na rakovinu plic.

