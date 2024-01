Jak dopadly hvězdy seriálu M*A*S*H? Někteří odešli bolestivou smrtí, z Radara je vynálezce

Konec korejské války v nedohlednu, oni mají strach, přesto si téměř ze všeho dělají legraci. Řeč je samozřejmě o protagonistech legendárního seriálu M*A*S*H, který skončil 18. února 1983 poslední epizodou nazvanou Nashledanou, sbohem a amen. Amerika se se svými hrdiny loučila doslova v slzách, tak moc hlavní hrdinové lidem přirostli k srdci.

Přitom nechybělo málo a seriál skončil hned po první epizodě v roce 1972, časopis Time dokonce v té době psal o největším zklamání roku. Jaký to kontrast s posledním dílem, který sledovalo přes 51 milionů televizních diváků, více lidí se dívalo pouze na přenos z přistání na Měsíci. Jak se dařilo hlavním protagonistům seriálu?

Alan Alda coby „Hawkeye“ Pierce

Svoji roli kapitána Benjamina Franklina „Hawkeye“ Pierce definitivně získal až šest hodin před první klapkou a je jedinou postavou, která se objevila ve všech dílech seriálu. Muž, který se narodil jako Alphonso Joseph D’Abruzzo v Bronxu, se stal oblíbeným hercem, režisérem, moderátorem podcastů a scenáristou.

William Christopher coby otec Mulcahy se dožil 84 let, zemřel po těžké nemoci plné bolestí.

Během natáčení M*A*S*H dojížděl Alda do Los Angeles každý týden z domova v New Jersey, kde dodnes bydlí se svou 66letou manželkou. Jeho žena Arlene a dcery žily v New Jersey a on nechtěl, aby byly delší dobu bez něj, tím spíš že netušil, jak dlouho bude natáčení trvat.

Mimochodem, když v roce 2003 podstoupil v Chile akutní operaci střev a chirurgové se mu pokusili laicky vysvětlit, co mají v plánu, jim Alda dal přednášku na téma „end-to-end anastomóza“. Když se lékař zeptal, jak to ví, Alda odpověděl, že tuto proceduru provedl mnohokrát v seriálu.

Loretta Swit coby major Margaret Houlihan

V seriálu zůstala jedenáct sezón, i když to chtěla po osmé zabalit. Produkce jí však neumožnila rozvázat smlouvu. Je zajímavé, že Swit byla nominována na cenu Emmy za svůj výkon ve všech sériích kromě první. Po své slavné kariéře v M*A*S*H se objevila v řadě filmů a zůstala na vrcholu.

Zapřisáhlá vegetariánka se také dodnes angažuje v nejrůznějších sbírkách pro zvířecí aktivisty. Je autorkou knihy o zdravém stravování a knihy o vyšívání. Taktéž se věnuje navrhování šperků a pořádá vlastní výstavy.

Harry Morgan coby plukovník Sherman Potter zemřel v roce 2011 na zápal plic, bylo mu však úctyhodných 96 let.

Jamie Farr coby Maxwell Q. Klinger

Narodil se v Toledu v Ohiu a poprvé hrál v 11 letech. Asi měl talent, protože v místní herecké soutěži vyhrál dva dolary. Jeho účinkování ve slavném seriálu mělo být pouze minimální, původně byl totiž najat na jediný den do epizody Šéfchirurg kdo?

Pro diváky byl však něco jako zjevení, jeho postava totiž nosila šaty, aby se dostala z armády coby blázen, a naprosto se tak vymykala jakýmkoli představám o správném vojákovi. Natolik se osvědčil, že v seriálu zůstal jako jeden z hlavních aktérů. V rodném Ohiu pořádá každý rok charitativní golfový turnaj, dokonce tam po něm pojmenovali park.

Larry Linville coby major Frank Burns

Po skončení seriálu si slávy bohužel příliš neužil. Zemřel v pouhých šedesáti letech, když po operaci rakoviny podlehl zápalu plic, a podle jeho přátel si hodně vytrpěl. Kdo na něj dnes pohlíží jako na zloducha, za kterého byl na place, měl by vědět, že v reálném životě byl zcela odlišný. Dokonce byl oblíbený i mezi kolegy během natáčení. Mluvili o něm jako o velmi ochotném a citlivém muži.

Wayne Rogers coby Trapper zemřel na silvestra roku 2015 poté, co podlehl komplikacím po zápalu plic. Bylo mu 85 let.

Pokud by se nestal hercem, asi by se v životě neztratil. Vystudoval totiž letecké inženýrství, čemuž se věnoval prakticky neustále jako koníčku. V umělecké práci se našel, což potvrzovala celá řada jeho známých.

Gary Burghoff coby Walter Eugene „Radar“ O’Reilly

Díky roli Charlieho Browna v broadwayském muzikálu z roku 1967 You're a Good Man se stal hvězdou. Postava desátníka O'Reillyho z něj pak udělala legendu. Byl šestkrát nominován na cenu Emmy za výkony v M*A*S*H a v roce 1977 cenu získal. Jeho jménem ji však přebíral Alan Alda, Burghoff totiž seriál po sedmé sezóně kvůli syndromu vyhoření opustil a chtěl trávit více času s rodinou.

Vrátil se v epizodě Sbohem, Radare, později se k práci v televizi dostal znovu a objevil se v několika dalších rolích. Jako vášnivý rybář vynalezl Chum Magic, rybářskou pomůcku, která přitahuje ryby k lodi. Napsal také knihu To M*A*S*H and Back.

