Apollo 11 byla první mise, která přinesla lidem možnost stoupnout si na povrch Měsíce. Astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin se stali prvními lidmi, kteří se prošli po měsíčním povrchu. Armstrongova slavná věta: „Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo,“ zůstává nedílnou součástí dějin. Jenže se provalilo, že možná světoznámý astronaut udělal malou gramatickou chybu, která dělá z výroku blábol!

Hrdinský výkřik do prázdna?

BBC v roce 2009 zkoumala historickou nahrávku, která není bůhvíjaké kvality. A přišli na to, že Armstrong v údivu vypustil neurčitý člen před slovem man. To má však najednou zcela nový význam. Správně by totiž prý měla znít: „One small step for a man. One giant leap for mankind.“

Pokud nepoužil „a“ před slovem „man“, má to stejný význam jako slovo „mankind“, tedy lidstvo. Armstrong tak na Měsíci zřejmě řekl, že je to malý krok pro lidstvo, ale obrovský skok pro lidstvo. Hned to postrádá tu správnou hloubku, že? Odborníci, tvrdí, že mu to vypadlo, protože byl pravděpodobně pod obrovským tlakem.

Zajímavosti vesmírných výprav

Cesta na Měsíci autem

Armstrong ještě chodil po svých, další astronauti, kteří už letěli po něm, se ale mohli vozit po měsíčním povrchu pomocí lunárního vozítka. Maximální rychlost vozítka byla přibližně 13,2 km/h, což je velmi nízká rychlost ve srovnání s auty, kterými běžně jezdíme na Zemi.

Symbolika praporku

Během mise Apollo 11 astronauti umístili americkou vlajku na Měsíc. I když na Měsíci není atmosféra a vlajka nemůže plachtit ve větru, stojí ve svislé poloze díky horizontální tyči, která je připevněna k hornímu rohu vlajky. Tato ikonická scéna se stala symbolem úspěchu lidského průzkumu vesmíru.

I československá vlajka se dostala na Měsíc. Vzal ji tam člen posádky Apollo 17 Eugene Cernan.

Sbírání vzorků

Astronauti Apollo 11 shromáždili na Měsíci přes 20 kg měsíčního materiálu, včetně hornin a prachových vzorků. Tyto vzorky poskytly vědcům na Zemi důležité informace o geologii Měsíce a jeho historii.

USA uvažovaly o jaderné bombě

Za dob studené války se Sovětským svazem uvažovaly Spojené státy americké, že na Měsíci odpálí jadernou bombu. Tajný projekt se jmenoval A119. Fyzik Leonard Reiffel, který dokument se záměrem vypracoval, nakonec řekl, že neví, proč bylo od výbuchu upuštěno, ale je rád. Záře měla Rusy oslnit. Ze Země by byla pravděpodobně viditelná pouhým okem.

Jadernou bombu prý ale plánovali odpálit i Sověti. Záměr vypracoval Jakov Borisovič Zeldovič a tajný název zněl E-4. Nakonec od záměru rovněž upustili. Chtěli dát najevo, že Moskva dobyla Měsíc.

Zdroj: nasa.com, abicko.cz, novinky.cz, lidovky.cz, BBC

KAM DÁL: Kdo zlikviduje Ameriku? Rusové jsou až druzí v pořadí, teď vedou superprasata.