Veronice Žilkové chlapi dost ublížili. Přesto se prý chce znovu vdávat, má to ale háček

Teprve před pár měsíci se česká herečka definitivně rozvedla s Martinem Stropnickým, bývalým ministrem kultury (v Tošovského vládě), obrany (v Sobotkově vládě) a zahraničních věcí (v první Babišově vládě), který za své věrné služby získal místo velvyslance v Izraeli. Právě Blízký východ se stal pro jeho vztah s Veronikou Žilkovou osudným, respektive jeho sekretářka na velvyslanectví Markéta Horňáková.

Mnoho lidí herečku ze seriálu ZOO varovalo, že ji manžel podvádí, ona to však dlouho nechtěla slyšet. Nakonec, podobných drbů koluje showbyznysem spousta. Tentokrát to však byla pravda, zanedlouho jí Stropnický poslal mail, ve kterém mimo jiné stálo, že už ji nemiluje.

Z kamaráda bude manžel?

Oba dva na sebe naházeli hodně špíny, kterou už nemá cenu rozmazávat. Buď jak buď, v červnu loňského roku se oficiálně rozvedli. V té době už byla Žilková vídána po boku Josefa Holomáče, bývalého basáka skupiny Argema. Dlouho ale tvrdila, že je pouze kamarád, přestože hudebník se rozvedl, zřejmě i kvůli ní.

V poslední době se zdá, že ho konečně „vzala na milost“, byli spolu třeba na dovolené na Kanárských ostrovech, kde podnikali romantické procházky apod. Zkrátka se zdá, že by z toho mohl být opravdový vztah se vším všudy, snad dokonce i se svatbou. Právě o veselce se totiž v kuloárech českého showbyznysu spekuluje. Jakýmsi spouštěčem mohla být svatba dcery Žilkové. Agáta Hanychová si před pár týdny vzala otce svého syna Kryšpína, někdejšího hráče amerického fotbalu Miroslava Dopitu.

Všichni její muži

Pokud by Žilková do svatby šla, bylo by třeba uznat, že má opravdu velkou odvahu. Tři její předchozí sňatky totiž nevyšly. Nejprve byla vdaná za režiséra Jiřího Hanycha a přesto, že jí ho přebrala jedna z tehdejších nejlepších kamarádek, s exmanželem zůstali dodnes přáteli. Má s ním dceru Agátu.

Podruhé se provdala za stavaře Marka Navrátila, který byl jen tak mimochodem kamarádem Hanycha a s Žilkovou se seznámili ve stejné době. Šestnáct let jim to klapalo až do chvíle, než herečka potkala Martina Stropnického a zamilovala se. S Navrátilem, který zemřel v roce 2016, měla dva syny, Cyrila a Vincenta.

Do třetice všeho dobrého (i když v jejím případě spíš zlého) řekla slavnostní „ano“ již zmiňovanému Stropnickému. Osmnáct let nestačilo k tomu, aby spolu zůstali navěky, vaz jejich vztahu srazilo to, že se poslední dobou prakticky nevídali, ona žila v Praze a on v Izraeli. Mají spolu dceru Kordulu.

