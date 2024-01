Poslední chvíle Vlastimila Brodského: Večeře, posezení s přáteli a pak tragický výstřel

O Vlastimilu Brodském mohou jeho bývalí kolegové vyprávět dlouhé a dlouhé hodiny, třeba o jeho až chlapecky smutném výrazu. Ten lákal nejen režiséry, aby jej obsazovali do dalších a dalších filmů nebo divadelních rolí, ale také ženy. Vždyť je jejich přirozenou snahou pomáhat slabším, smutným a trápeným.

Slavné manželství s neslavným koncem

A právě z toho mohl vynikající herec těžit. Třeba v případě své velké lásky, herečky Jany Brejchové, s níž se oženil a která mu porodila dceru Terezu. Brejchová si ale nakonec do jejich společné domácnosti prakticky nastěhovala svého milence Jaromíra Hanzlíka, s nímž se sblížila při natáčení kultovního muzikálu Noc na Karlštejně. I když tato životní etapa herce velmi poznamenala, s novou situací se nakonec naučil žít, dokonce si našel novou lásku a i v dalších letech sehrál ještě desítky dalších vynikajících rolí.

O smrti se mluvit nebál

Pak se ale přihlásilo stáří, jeho zdravotní stav se zhoršil a jeho psychika dostávala zabrat mnoha životními zkušenostmi. Jeho herečtí kolegové i rodina později vzpomínali na diskuse s Vlastimilem Brodským, ve kterých se nikdy nebránil mluvit o smrti, a dokonce o možnosti sebevraždy, pokud by k tomu byl vhodný okamžik. Nikomu se ale nechtělo věřit, že by to mohl myslet vážně. Koneckonců stejně většinou poznamenal, že by k takovému kroku sám asi neměl odvahu, na to že se má vlastně moc rád.

Deprese všechno změnily

Patrně právě pod vlivem horšícího se zdraví a prohlubujících se depresí jednoho dne o dobrovolném odchodu ze světa začal uvažovat vážně. Mohli ale jeho přátelé a blízcí lidé tuto změnu postřehnout, když se s podobnými úvahami svěřoval již léta předtím? Bylo možné rozlišit jeho pověstný černý humor od skutečných černých myšlenek? Pravděpodobně jen velmi těžko. A tak se nakonec stalo to, co se asi stát muselo. Vlastimil Brodský se rozhodl a svoje rozhodnutí bohužel dovedl do „zdárného“ konce. Nikdo neměl šanci zastavit kulku, kterou svůj život ukončil, i když ještě den před sebevraždou o svém úmyslu v podstatě informoval přítelkyni Stellu Zázvorkovou. Ani ji ale nenapadlo, že to tentokrát její herecký kamarád myslí opravdu vážně.

Postaral se o pejska a odjel...

Jedním z nejbližších přátel Vlastimila Brodského byl jeho pes, jezevčík, kterého velmi miloval. O tom, do jakých podrobností si svoje poslední chvíle plánoval, mluví i fakt, že než se vydal na svoji chalupu ve Slunečné, odkud již návrat neplánoval, odvedl jezevčíka do péče ženy, která se o něj občas starala a jíž v tomto ohledu důvěřoval. Teprve pak se vydal na svoji poslední cestu na místo, které tak miloval a kde měl také své přátele. Právě ti byli posledními lidmi, s nimiž trávil svůj pozemský čas.

Poslední večeře Vlastimila Brodského

Ještě večer přes osudným výstřelem šel herec se známými na večeři do místní restaurace. Udělalo se mu ale špatně, a tak se později všichni přesunuli právě na jeho chalupu, kde zábava pokračovala přes půlnoc. Když se rozešli domů, zůstal v chalupě jen herec a jeho řidič. A byl to právě on, kdo ráno slyšel výstřel a brzy nato našel v zahradě „Bróďu“, kterému již nebylo pomoci. Strach ze smrti byl zkrátka menší než strach z umírání. Podle jeho dcery Terezy Brodské se herec pravděpodobně víc než čeho jiného obával nemohoucnosti a chvíle, kdy by zůstal odkázaný jen na pomoc ostatních, jak to viděl u Miroslava Horníčka, kterého v jeho posledních dnech navštívil v nemocnici.

I když se tehdy, na začátku dubna roku 2002, Vlastimil Brodský rozhodl ukončit svůj život, jeho role žijí dál a na jeho herecké umění jistě nezapomeneme.

Zdroj: To že jsem já? (V. Brodský), iPrima, Česká televize

