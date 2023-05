Lambora opustil stín Janka ze Slunečné. Ve Specialistech dospěl

Slunečná měla v roce 2020 fenomenální nástup. Během pár dílů vznikly desítky fanklubů, lidé zbožňovali Janka i Týnu – a samozřejmě také jejich hlavní představitele. Málokdo tušil, že ten bohatý miliardář, který se na začátku vsadil, že dostane vesnickou holku do postele, vynese do té doby málo známého herce do výšin. A také, že této role bude alespoň maličko litovat.

Bál se, že bude hercem jedné role

Marek si totiž už tehdy uvědomoval, že obrovským zájmem se z něj stává herec jedné role. Dva roky jsou prý maximum, po které by se měl umělec v jednom projektu objevovat. A to se mu ostatně povedlo, neboť Slunečná se vysílala od ledna 2020 do února 2022. Jeho herecká kolegyně Eva Burešová se hned s vervou pustila do dalšího projektu a naskočila do ZOO. Marek se ale stáhl a hrál především v divadlech. Navíc je známý tím, že na rozhovory chodí minimálně, a tak po něm chvíli skutečně nebylo ani památky.

Navíc nepatří mezi ty, kteří by své soukromí dávali na odiv na sociálních sítích, ukazuje minimum. A divákům chyběl, což ho jistě těšilo. Někdo si ho sice pamatuje z Přístavu, případně ze seriálu Ohnivý kuře, avšak až ve Slunečné si získal srdce divaček. K nárůstu popularity je velmi pokorný a vždy mluví skromně. Svým návratem potěšil až v seriálu konkurenční televize, když naskočil po Novém roce do Specialistů. V roli Matěje Karase ukázal zcela novou hereckou polohu, která mu perfektně sedla. Ačkoliv mají diváci obvykle s výměnou herců problém, tady ani nemrkli.

Lambora všude? To rozhodně ne!

A jeho progres je vskutku evidentní! Najednou už to není hrdina romantického příběhu, ani Romeo z divadla, kterého hraje už dlouhé roky. Je to ostřílený policista, který předvádí před kamerou uvěřitelné dialogy plné napětí, strachu, radosti i profesionality. Sám přiznává, že jeho silnou hereckou stránkou je právě mluva. Ostatně, herectví studoval na Pražské konzervatoři, kde maturoval v roce 2015 po boku Anny Fialové, Anny Jiřiny Daňhelové nebo Lukáše Kofroně.

Marek předvádí, že vybírat si role opravdu umí. Slunečná byla obrovský hit, ve Specialistech sklízí divácké ovace. Film Princezna zakletá v čase byla naprostým fenoménem, dočkal se i druhého dílu. V tomto roce by se měl Lambora objevit také v dramatu Terezín, které vzniklo v italské koprodukci. Snímek obdržel dotaci 1 milion korun od Prague Film Fund.

Sám Lambora však od začátku své kariéry říká, že nechce, aby ho bylo všude plno. Dává tak pozor, kdy a kde se na obrazovkách objevuje. Stejnou pozornost věnuje také reklamám, ke kterým se upíše. Bojí se, aby se – navzdory tomu, že svou práci odvede dobře – lidem nepřejedl.

Pořád single!

Ačkoliv se neustále spekuluje, která žena se objevuje po jeho boku, od rozchodu s Andreou Bezděkovou nikoho nového nepředstavil. Čas od času se objeví se Sárou Rychlíkovou, která kvůli němu měla opustit herce Vojtěcha Vodochodského. Možná tak fanynky mají stále šanci ulovit pohledného umělce, který dostal do vínku obrovský talent.

Zdroj: refresher.cz, Instagram, FTV Prima, ČSFD

