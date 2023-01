Sára Rychlíková z Dobrých zpráv: Víme, kde se seznámila s Lamborou

Veřejností proletěla ještě nedávno zpráva, že Sára Rychlíková našla svou lásku v náručí Vojtěcha Vodochodského, syna Ivana Vodochodského, představitele proradného starosty v seriálu ZOO. Jak se ale zdá, dlouho jim to nevydrželo. Už totiž nemají být spolu. A nešlo prý o první rozchod. Poprvé odkopnul Vojta Sáru, ta ho ale toužila získat zpěv. Nepochybně se jí to povedlo, pak ale možná zbystřila lepší partii.

Sára Rychlíková je vycházející hvězdou

Pokud vás v seriálech fascinují ladné pohyby a bezchybné držení těla slečny Rychlíkové, není to náhoda. Sára se od svých šesti let až do roku 2018 věnovala závodně krasobruslení, později také sportovnímu aerobiku. Právě své lásce ke sportu vděčí za perfektní postavu, na které mohou někteří oči nechat. Studuje na DAMU a hostuje také v několika pražských divadlech. Rozhodně se nenudí. Dokonce sdílí byt se svou hereckou kolegyní Natálií Halouzkovou. Dámy tak mohou každý den probrat drby do toho nejmenšího detailu.

Před kamerou ji mohli diváci poprvé vidět v internetovém seriálu LAJNA, jehož hlavní hvězdou byl Jiří Langmajer, manžel moderátorky Adély Gondíkové. Zahrála si ale také ve filmu BANGER., seriálu Národní házená, Slunečná, 1. MISE nebo Dobré zprávy. Role moderátorky, kterou ztvárňuje po boku Jana Fanty, je zatím její vůbec největší. V seriálu O mě se neboj stála u soudu coby advokátka proti ostrému Vaškovi. Tam se také seznámila se svým (teď už) expartnerem Vojtěchem Vodochodským.

Nová láska Marka Lambory

Sára je bezesporu jedna z nejkrásnějších mladých hereček. Představitel Petra Sepéšiho v minisérii Iveta tak mohl být na svou partnerku náležitě pyšný. Teď se ale traduje, že mu dala neslavné kopačky a své štěstí našla ve hvězdě seriálu Slunečná, Marku Lamborovi. Ten je od rozchodu s modelkou Andreou Bezděkovou sám a užívá si cestování a pracovních příležitostí. Andrea teď odletěla do drsného prostředí reality show Survivor. Dvojice zatím svůj vztah nepotvrdila, nikdo by se ale nedivil, že právě Marka se Sárou osud spojí. Hodí se k sobě zkrátka perfektně! Pravdou je, že se nápadně podobá Andree…

Sára s Markem se ale nepotkali až teď, byť jim chvíli trvalo najít k sobě cestu. Znají se už z dob natáčení seriálu Slunečná, která vynesla Marka do hvězdných výšin.

Lambora se po svém velkém úspěchu v seriálu Slunečná v žádném větším projektu neobjevil, diváky ale čeká seriál Půlnoční zpověď, kde se objeví po boku Markéty Plánkové, Marka Taclíka, Denisy Nesvačilové, Igora Orozoviče nebo Sabiny Laurinové. Nebude chybět ani Lukáš Příkazký, Denisa Barešová nebo Dana Morávková. Marek by měl v minisérii hrát faráře.

Zdroj: FTV Prima, Instagram, blesk.cz

