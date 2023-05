Evu Burešovou čeká v seriálu ZOO konec!

Viky Janečková, kterou Eva Burešová ztvárňuje, je totiž dámou činu. Rozhodla se, že pečlivě vybuduje svou firmu, která jí konečně přinese život, po kterém touží. Na začátku seriálu se totiž topila v dluzích a exekucích. Jenže teď na ni nastoupil táta Kamila Ovčíka a vydírá jí. Dokonce na ni pošle finančák. Tohle mladá žena zkrátka nemůže zvládnout.

Příběh Viky se mění v tragédii

Sotva se vyhrabala z dluhů, už má zase namále. To je příběh Viky, svérázné dámy, která otěhotněla se soudcem a tvrdila mu, že je svou vlastní sestrou. Petr to zřejmě nepřekousnul a do Viky se nikdy nezamiloval, ačkoliv je to dost divné, když s ní randil celou dobu. I samotná Viky však tvrdí, že Alex byla zkrátka o něco ráznější, víc sexy, možná drzejší.

Kousek štěstí už bychom si pro ni přáli všichni, nebude to ale tak jednoduché. Kromě toho, že má doma syna, se kterým si vůbec nehraje, vždycky ho jenom položí do kočárku a snaží se ho přesvědčit, aby moc neprudil, zpívá po nocích v baru a pak se přes den diví, že nestíhá s malým miminkem budovat firmu. Celé to působí tak trochu násilně – jako kdyby se Eva Burešová měla vrátit do seriálu za každou cenu, ale Robert Urban už na natáčení neměl čas.

Znamená to pro Burešovou konec?

Jinak si nelze vysvětlit, proč z nejhezčí dějové linky, jakou seriál ZOO kdy měl, udělali scenáristé paskvil, na který se nedá koukat. Divák aby se pomalu bál, až se ta Viky zase objeví v nějaké scéně. Kam přijde, tam je dusno, na všechny hází významné pohledy, od všech očekává pomoc… Z postavy, která měla slušně našlápnuto, je najednou vcelku nepříjemná osoba. Proč si tohle vůbec zasloužila? Bylo to nutné? Opravdu?

Evu Burešovou v roli Viky Janečkové nejspíš v seriálu čeká – dříve či později – konec. Těžko říct, co by se muselo stát, aby přežila krach firmy, partnerovu zradu a další dluhy. Pokud si diváci nevydupou, že už na tohle dál koukat nechtějí, budou scenáristé zřejmě řešit, kam tuhle postavu uklidit, aby se tam mohlo dít zase něco aspoň trochu pozitivního. Jenže na druhou stranu je otázkou, které role by se to mělo týkat. Roklovým se rozpadlo manželství, Vojtovi zemřela manželka, Robert ztratil paměť a přišel o Elišku a Anča neustále flirtuje s Filipem, místo aby se starala o svého Haďáka. Těžko říci, co by se v seriálu ZOO muselo stát, aby to zase byl ten skvělý, pohodový seriál. Čeká nás konec Viky? Nebo snad nějaký zásadní obrat?

